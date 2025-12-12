Κομισιόν: Μόνο το 65% των αμυντικών έργων που κατατέθηκαν για χρηματοδότηση από το SAFE αφορά κοινές προμήθειες

Μέσα στα 19 εθνικά σχέδια που ελήφθησαν από την Κομισιόν στο πλαίσιο χρηματοδότησης από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό SAFE, 691 αμυντικά έργα περιλαμβάνονται, εκ των οποίων μόνο το 65% θεωρείται ότι αφορά κοινές προμήθειες, σύμφωνα με τον αρμόδιο εκπρόσωπο της Επιτροπής, Τομάς Ρενιέ.

Ο Τ. Ρενιέ εξήγησε αναλυτικά ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό του SAFE, τα εθνικά έργα είναι επιλέξιμα μόνο «σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις». Ωστόσο, από τα 19 εθνικά σχέδια που υποβλήθηκαν από την Κομισιόν, περίπου το 35% των προγραμμάτων αφορούσαν στην πραγματικότητα αιτήματα για εθνικές προμήθειες. «Ήμασταν εξαιρετικά σαφείς από την αρχή ότι το SAFE προορίζεται για κοινές προμήθειες με τα κράτη μέλη μας. Επομένως, η αξιολόγηση θα συνεχιστεί και θα διασφαλίσουμε ότι οι κοινές προμήθειες θα ξεπεράσουν το 65%», τόνισε ο εκπρόσωπος, εξηγώντας ότι «στόχος της Επιτροπής είναι να διασφαλίσει ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του κανονισμού και το SAFE είναι εδώ για κοινές προμήθειες».

Ο ίδιος εκπρόσωπος της Κομισιόν αποκάλυψε ορισμένα στοιχεία που προκύπτουν από τα 19 εθνικά προγράμματα, βάσει μιας αρχικής αξιολόγησης: ζητήθηκαν περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ για αεροπορική και πυραυλική άμυνα, πυρομαχικά και πυραύλους, περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αντιαεροπορικά αεροσκάφη και περίπου 13 δισεκατομμύρια για ναυτιλιακά έργα. «Έτσι καλύπτονται τα τέσσερα εμβληματικά έργα που έχουμε παρουσιάσει στον οδικό χάρτη», δήλωσε ο Τ. Ρενιέ, ενώ συμπλήρωσε ότι 15 εθνικά σχέδια περιλαμβάνουν επίσης υποστήριξη για την Ουκρανία.

Η Κομισιόν έχει εγκρίνει το ποσό των 787,7 εκατομμυρίων για δάνεια προς την Ελλάδα, από το σύνολο των 150 δισ. ευρώ που διαθέτει το SAFE. Τη μερίδα του λέοντος έχει η Πολωνία, για την οποία εγκρίθηκε ποσό ύψους 43,73 δισ. ευρώ. Ακολουθούν η Ρουμανία (16,7 δισ. ευρώ), η Γαλλία και η Ουγγαρία (16,2 δισ. ευρώ η καθεμία), η Ιταλία (14,9 δισ. ευρώ), το Βέλγιο (8,34 δισ. ευρώ), η Λιθουανία (6,37 δισ. ευρώ) και η Λετονία (5,68 δισ. ευρώ). Για την Κύπρο η Κομισιόν έχει εγκρίνει δάνεια ύψους 1,18 δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, κάποιες χώρες, όπως η Γερμανία, δεν έχουν ζητήσει δάνεια από το SAFE, δεδομένων των ευνοϊκών επιτοκίων που λαμβάνουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές.