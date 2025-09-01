Διεθνή

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ θα διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα παραμείνει στο 2%

Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός είναι υπό έλεγχο και οι τιμές σταθερές, δήλωσε σε συνέντευξή η Κριστίν Λαγκάρντ
κέρματα ευρώ και μια σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Φωτογραφία: iStock

Τη σταθερότητα τιμών έχει επιτύχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να διατηρήσει υπό έλεγχο τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη, δήλωσε η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ.

Ο στόχος της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό επιτυγχάνεται με 2% και «θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός είναι υπό έλεγχο και οι τιμές σταθερές», δήλωσε σε συνέντευξή η Κριστίν Λαγκάρντ στο Radio Classique τη Δευτέρα (1.9.25).

Τα σχόλια αυτά έρχονται πριν από μια έκθεση για τον πληθωρισμό, η οποία αναμένεται να επιβεβαιώσει την εκτίμηση της ΕΚΤ ότι οι πιέσεις στις τιμές στην ευρωζώνη είναι υπό έλεγχο. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg προβλέπουν μια μέτρηση 2% — που αντιστοιχεί στον στόχο της κεντρικής τράπεζας.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένεται ευρέως να διατηρήσουν τα επιτόκια σταθερά για μια ακόμη συνεδρίαση, όταν θα συνεδριάσουν σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, καθώς πολλοί έχουν δηλώσει ότι είναι άνετοι με το τρέχον επίπεδο του 2%. Στη συνάντηση του Ιουλίου, οι περισσότεροι χαρακτήρισαν τους κινδύνους πληθωρισμού ως «σε γενικές γραμμές ισορροπημένους» και μίλησαν για «ανθεκτικότητα» στην οικονομία της Ευρώπης — παρά τις αντιξοότητες από τους δασμούς των ΗΠΑ και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι επενδυτές δεν είναι πλέον σίγουροι ότι θα υπάρξουν περισσότερες περικοπές φέτος, αν και οι οικονομολόγοι εξακολουθούν να προβλέπουν μια τελική κίνηση τον Δεκέμβριο.

Όσον αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης, η Κριστίν Λαγκάρντ τόνισε ότι το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ έχει «μειώσει σημαντικά» την αβεβαιότητα.

Διεθνή
