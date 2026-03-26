Η Γερμανία ετοιμάζει νέο «πακέτο» μέτρων για να μειώσει το κόστος των καυσίμων – Δηλώσεις της υπουργού Οικονομίας

Η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Κατερίνα Ράιχε, προανήγγειλε πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση του ράλι των καυσίμων στη χώρα όπου οι τιμές της βενζίνης κινούνται στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης αγγίζοντας τα 2,5 ευρώ το λίτρο.

Ο συνασπισμός ενδέχεται να εισαγάγει πρόσθετα μέτρα για να βοηθήσει στην άμβλυνση των επιπτώσεων από την αύξηση των τιμών των καυσίμων, αφού οι νομοθέτες ενέκριναν ένα αρχικό πακέτο, ανέφερε η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας.

Η Ράιχε, μέλος της συντηρητικής Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι είναι ανοιχτή στο να αυξήσει ένα ειδικό επίδομα με στόχο να βοηθήσει στη μείωση του κόστους των μετακινήσεων και πρόσθεσε ότι το υπουργείο της θα εξετάσει περαιτέρω δυνατότητες για τη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Η Ράιχε εκτίμησε επίσης ότι τα τρέχοντα μέτρα μπορεί να αποδειχθούν ανεπαρκή εάν ο πόλεμος των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν συνεχιστεί.

Η υπουργός μίλησε στο γερμανικό κοινοβούλιο αφότου οι νομοθέτες ψήφισαν ένα πακέτο που περιελάμβανε ένα πλαφόν στις αυξήσεις τιμών στα πρατήρια μία φορά την ημέρα και μια αλλαγή στους αντιμονοπωλιακούς κανόνες ώστε να μετατοπιστεί το βάρος των αυξήσεων των διεθνών τιμών του πετρελαίου στις εταιρείες ενέργειας.

Το μπλοκ του Μερτς, υπό την ηγεσία του CDU, και οι Σοσιαλδημοκράτες, στοχεύουν να καταλήξουν σε συμφωνία μέχρι αύριο για υιοθέτηση περαιτέρω πρωτοβουλιών και μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης. Το υπουργείο Οικονομικών, με επικεφαλής το μέλος της ηγεσίας του SPD, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, εξετάζει επιλογές για έναν έκτακτο φόρο στις πετρελαϊκές εταιρείες, ο οποίος θα αποτυπώνει ένα μερίδιο των κερδών που θα προέρχονται από την άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου.