Μπέσεντ: Ήρθε η ώρα για επιβολή αυστηρότερων δασμών στους καταναλωτές ρωσικής ενέργειας

Η αύξηση ή η χαλάρωση των μέτρων θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλάντιμιρ Πούτιν αυτή την Παρασκευή
FILE PHOTO: A gas worker walks between pipes in a compressor and distribution station of the Urengoy-Pomary-Uzhgorod gas pipeline, some 30 km (19 miles) from the south western Russian city of Kursk January 4, 2006. REUTERS
FILE PHOTO: A gas worker walks between pipes in a compressor and distribution station of the Urengoy-Pomary-Uzhgorod gas pipeline, some 30 km (19 miles) from the south western Russian city of Kursk January 4, 2006. REUTERS/Sergei Karpukhin/File Photo

Να προετοιμαστούν για την επιβολή υψηλότερων δασμών στην Κίνα και σε άλλες χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν εισαγόμενα καύσιμα από την Ρωσία, προέτρεψε τις ευρωπαϊκές χώρες ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ. Ο ίδιος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη ψυχρή ανταπόκριση που έλαβε, όταν πρότεινε το μέτρο αυτό στη σύνοδο της Ομάδας των Επτά (G7) νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας «μπορούν να αυξηθούν» ή «να χαλαρώσουν» ανάλογα με το αποτέλεσμα της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή (15.8.2025) μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποστηρίξουν την ιδέα της λήψης αυστηρότερων μέτρων.

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτές τις κυρώσεις», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg, προσθέτοντας: «Πρέπει να το κάνουν».

«Ή θα το κάνουν ή θα σιωπήσουν», σχολίασε ο Μπέσεντ. «Επιβάλαμε δευτερεύοντα δασμολογικά τέλη στους Ινδούς για την αγορά ρωσικού πετρελαίου. Και αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, τότε οι κυρώσεις ή τα δευτερεύοντα δασμολογικά τέλη θα μπορούσαν να αυξηθούν».

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ, μαζί με τις ευρωπαϊκές χώρες, την Ιαπωνία και άλλες χώρες, έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία από την έναρξη της εισβολής της χώρας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε το 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας τον Ιούλιο, συμπεριλαμβανομένων των ρωσικών ενεργειακών πόρων.

Ωστόσο, ο Μπέσεντ φαινόταν να αναφέρεται στη χρήση των λεγόμενων δευτερευόντων δασμών από τον Τραμπ στις αγορές ρωσικής ενέργειας. Ο Τραμπ επέβαλε δασμό 25% στα προϊόντα από την Ινδία – που θα τεθεί σε ισχύ αργότερα αυτό το μήνα – για τις αγορές ρωσικής ενέργειας από τη χώρα, επιπλέον του βασικού δασμού 25%.

Σε μια πρόσφατη συνάντηση της G-7 στον Καναδά, ο Μπέσεντ είπε ότι «κοίταξε όλους τους ηγέτες γύρω από το τραπέζι και ρώτησε: «Είναι όλοι σε αυτό το τραπέζι πρόθυμοι να επιβάλουν δευτερεύον δασμό 200% στην Κίνα; Και ξέρετε τι συνέβη; Όλοι ήθελαν να δουν τι είδους παπούτσια φορούσαν».

Ο Μπέσεντ είπε ότι ο Τραμπ «θα καταστήσει σαφές στον Πρόεδρο Πούτιν ότι όλες οι επιλογές είναι επί τάπητος».

