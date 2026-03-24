Ρεκόρ εσόδων από εξαγωγές πετρελαίου για τη Ρωσία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η Ρωσία εξασφαλίζει τα μεγαλύτερα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου του μετά την εισβολή του στην Ουκρανία το 2022, καθώς επωφελείται από τον πόλεμο που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας τις ροές αργού εν μέσω εκτόξευσης των τιμών.

Η ραγδαία άνοδος τόσο των τιμών των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου όσο και του όγκου των αποστολών οδήγησε σε μια δεύτερη μεγάλη αύξηση των εβδομαδιαίων εσόδων, ανεβάζοντάς τα στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Μόσχα επωφελείται επίσης από την απαλλαγή κυρώσεων των ΗΠΑ, η οποία επιτρέπει στους αγοραστές να αγοράζουν αργό πετρέλαιο που φορτώθηκε πριν από τις 12 Μαρτίου. Αυτή η χαλάρωση έχει ενισχύσει τις πωλήσεις προς την Ινδία, ακόμη και καθώς ο παγκόσμιος αγώνας για άμεσα διαθέσιμα φορτία έστειλε το ρωσικό Urals σε υψηλότερη τιμή από το Dated Brent στο σημείο παράδοσης στη χώρα της Νότιας Ασίας.

Τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο είχαν αρχίσει να μειώνονται πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν την επίθεσή τους κατά του Ιράν. Η συνέχιση των εντάσεων, που κορυφώθηκε με την επίθεση κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ανέτρεψε αυτή την πτώση και διπλασίασε τις εξαγωγές της Μόσχας τις τελευταίες 3 εβδομάδες, σε έσοδα 270 εκατ. δολάρια την ημέρα από 135 εκατ. δολάρια τον Ιανουάριο.

Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε ότι αυτή η απροσδόκητη αύξηση θα είναι προσωρινή, αλλά προς το παρόν το πολεμικό ταμείο της Μόσχας λαμβάνει σημαντική ενίσχυση.

Η άνοδος των τιμών ενισχύθηκε από μια ακόμη μικρή αύξηση των ροών την περασμένη εβδομάδα, με μεγαλύτερα φορτία να φορτώνονται από τον τερματικό σταθμό πετρελαίου Sheskharis στο Νοβοροσίσκ της Μαύρης Θάλασσας. Μια επίθεση ουκρανικού drone στο σημαντικό λιμάνι Πριμόρσκ της Βαλτικής την Κυριακή (22.3.2026) ενδέχεται να μειώσει τις ροές από το λιμάνι την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι θαλάσσιες εξαγωγές της Ρωσίας ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 3,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά τις 4 εβδομάδες έως την Κυριακή, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Αυτό αποτελεί αύξηση κατά περίπου 160.000 βαρέλια την ημέρα σε σχέση με την περίοδο έως τις 15 Μαρτίου, αλλά εξακολουθεί να είναι περίπου 270.000 βαρέλια την ημέρα κάτω από το προ-χριστουγεννιάτικο υψηλό.