Νάγκελ: Η ΕΚΤ παρακολουθεί τον υψηλό πληθωρισμό στα τρόφιμα και τις υπηρεσίες

Το τρέχον επίπεδο αποτίμησης του ευρώ δεν είναι ανησυχητικό, δήλωσε ο Νάγκελ
Ο Ιωακίμ Νάγκελ
Ο πρόεδρος της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας (Bundesbank) Ιωακίμ Νάγκελ / REUTERS / Maxim Shemetov / Pool

«Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί τις επιπτώσεις της αύξησης του πληθωρισμού την μετα-Covid εποχή, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων τιμών των τροφίμων και των σταθερών κόστους υπηρεσιών», επισημαίνει ο Ιωακίμ Νάγκελ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και πρόεδρος της γερμανικής Bundesbank.

Ενώ οι αυξήσεις των τιμών κυμαίνονται γύρω από τον στόχο του 2% και αναμένεται να παραμείνουν εκεί μεσοπρόθεσμα, οι συνέπειες της κρίσης είναι «ακόμα αισθητές σε ορισμένες περιπτώσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της Bundesbank σήμερα Δευτέρα (24.11.2025). Ο Νάγκελ, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο επιθετικούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ, επικαλέστηκε έρευνες που δείχνουν ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να ανησυχούν για περαιτέρω αυξήσεις των τιμών στην ευρωζώνη, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 10,6% τον Οκτώβριο του 2022 μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η ΕΚΤ παρακολουθεί φυσικά αυτό το φαινόμενο, καθώς και τον συνεχιζόμενο ισχυρό πληθωρισμό των υπηρεσιών», δήλωσε ο Νάγκελ.

Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, μια πιθανή προς τα κάτω αναθεώρηση των προοπτικών για τον πληθωρισμό το 2027 -λόγω της πιθανής καθυστέρησης στο καθεστώς τιμολόγησης του άνθρακα της ΕΕ- θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους πιο επιφυλακτικούς αξιωματούχους να υποστηρίξουν μια μείωση.

Ωστόσο, οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων και των υπηρεσιών εξακολουθούν να υπερβαίνουν το 3%, υποστηρίζοντας την επιφυλακτική άποψη της πλειοψηφίας σχετικά με περαιτέρω χαλάρωση μετά τις μειώσεις των επιτοκίων κατά οκτώ τεταρτημόρια μέχρι σήμερα.

Ο Νάγκελ δήλωσε ακόμη ότι η ΕΚΤ βρίσκεται «σε καλή θέση» και θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει αποφάσεις με βάση τα δεδομένα και με ευελιξία σε κάθε συνεδρίαση.

«Τον Δεκέμβριο, θα έχουμε περισσότερα δεδομένα, νέες προβλέψεις για τα επόμενα δύο χρόνια και -για πρώτη φορά- για το 2028», είπε. «Τότε θα δούμε πιο καθαρά αν η στάση της νομισματικής πολιτικής παραμένει κατάλληλη». Επανέλαβε ότι δεν ανησυχεί για την άνοδο του ευρώ φέτος, την οποία πολλοί υποστηρικτές της χαλαρής νομισματικής πολιτικής θεωρούν ως βασικό κίνδυνο για τις προοπτικές του πληθωρισμού.

«Το τρέχον επίπεδο αποτίμησης του ευρώ δεν είναι ανησυχητικό», δήλωσε ο Νάγκελ, προσθέτοντας ότι η ισοτιμία του δολαρίου -περίπου 1,16 ευρώ- δεν απέχει πολύ από τον ιστορικό μέσο όρο.

