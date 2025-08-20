Νέα άνοδος του πληθωρισμού – Πιέσεις για τη Τράπεζα της Αγγλίας

Αύξηση του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο για δεύτερο συνεχόμενο μήνα μετά τον Ιούλιο, ασκώντας πίεση στην Τράπεζα της Αγγλίας να επανεξετάσει τον ρυθμό μείωσης των επιτοκίων.

Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, από 3,6% τον Ιούνιο και τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιανουάριο του 2024, δήλωσε την Τετάρτη (20.8.25) η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Η αύξηση του πληθωρισμού, που προβλέπεται από την Τράπεζα της Αγγλίας, οφείλεται κυρίως στα αεροπορικά εισιτήρια, τα ξενοδοχεία και τα καύσιμα κίνησης, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες, ένας στενά παρακολουθούμενος δείκτης των πιέσεων στις υποκείμενες τιμές, αυξήθηκε στο 5%, πάνω από την πρόβλεψη 4,9% της Τράπεζας της Αγγλίας. Η λίρα διέγραψε μια πτώση μετά την έκθεση ότι το εμπόριο διαπραγματεύτηκε ελάχιστα στα 1,3492 δολάρια.

Τα αεροπορικά εισιτήρια, τα καύσιμα, τα ξενοδοχεία και τα τρόφιμα ωθούν τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τα στοιχεία προσθέτουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εταιρείες ανταποκρίνονται στις υπερβολικές αυξήσεις φόρων και κατώτατων μισθών της Υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς τον Απρίλιο, μετακυλίοντας δισεκατομμύρια λίρες σε επιπλέον κόστος στους καταναλωτές. Ο πληθωρισμός των τροφίμων επιταχύνθηκε στο 4,9%, από 4,5% τον προηγούμενο μήνα και το υψηλότερο από τον Φεβρουάριο του 2024.

Οι traders έχουν περιορίσει τα στοιχήματά τους για μελλοντικές μειώσεις των επιτοκίων, από τότε που μια απόφαση για μείωση των επιτοκίων στο 4%, μικρότερη από την προβλεπόμενη, στις 7 Αυγούστου οδήγησε ορισμένους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να προειδοποιήσουν για τον κίνδυνο δευτερογενών επιπτώσεων στους μισθούς και τις τιμές, καθώς οι καταναλωτές προσπαθούν να ανακτήσουν την χαμένη αγοραστική δύναμη.

Τα επόμενα στοιχεία που δείχνουν ότι η οικονομία και η αγορά εργασίας αντέχουν καλύτερα από ό,τι φοβόντουσαν, ενισχύουν την ανάγκη για προσοχή. Την Τρίτη, οι traders έθεσαν την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον Νοέμβριο σε μία στις τρεις, με πιθανότητα μόνο 50% μέχρι το τέλος του έτους.

Τα στοιχεία αποτελούν επίσης πλήγμα για τον Reeves και τον πρωθυπουργό Keir Starmer, οι οποίοι ανήλθαν στην εξουσία υποσχόμενοι να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των «εργαζομένων». Αντίθετα, η ανάκαμψη των πραγματικών εισοδημάτων εξανεμίζεται καθώς ο αναζωπυρούμενος πληθωρισμός συγκρούεται με μια ψύχραιμη αγορά εργασίας, με τον προϋπολογισμό τους για την αύξηση των φόρων τον Οκτώβριο να κατηγορείται από τους επικριτές ότι προκάλεσε και τα δύο.