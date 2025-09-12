Νέα εποχή αστάθειας για τις αγορές χρηματοδότησης στις ΗΠΑ υπό το βάρος του αυξανόμενου κόστους

Σε μια νέα φάση υψηλότερου κόστους δανεισμού φαίνεται να εισέρχονται οι αγορές χρηματοδότησης των ΗΠΑ, οι οποίες κατακλύζονται από εύκολα προσβάσιμα και φθηνά μετρητά για σχεδόν δύο δεκαετίες γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους επενδυτές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Συγκεκριμένα, τα επιτόκια για την εξαιρετικά βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση που χρησιμοποιούν οι τράπεζες και οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων για να δανείζονται και να δανείζουν ο ένας στον άλλον αυξάνονται σταθερά, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών αναδομεί τα ταμειακά του αποθέματα, ακριβώς τη στιγμή που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) περιορίζει τον ισολογισμό της. H χρήση μιας από τις διευκολύνσεις δανεισμού μίας ημέρας της Fed, που θεωρείται εδώ και καιρό μέτρο της πλεονάζουσας ρευστότητας στις αγορές χρηματοδότησης, έχει μειωθεί σε χαμηλό τετραετίας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Εάν η ρευστότητα συνεχίσει να στερεύει και το κόστος δανεισμού να αυξάνεται, όπως στοιχηματίζουν πολλοί στη Wall Street, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αστάθεια στις αγορές και μάλιστα αυξάνει τον κίνδυνο μιας ξαφνικής εκτόξευσης των επιτοκίων της αγοράς χρήματος κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως συνέβη πριν από έξι χρόνια.

«Βλέπουμε μια μετατόπιση του επιπέδου χρηματοδότησης και αυτό συνάδει με ένα διαφορετικό παράδειγμα χρηματοδότησης όπου τα χρηματικά κεφάλαια δεν έχουν πλέον πλεονάζοντα μετρητά για να τα διαθέσουν στο RRP», δήλωσε ο Mark Cabana , επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων των ΗΠΑ στην Bank of America Corp, αναφερόμενος στη δυνατότητα συμφωνίας αντίστροφης επαναγοράς (reverse repurchase agreement) της Fed για μια ημέρα.

Ενώ δεν πιστεύει σε μια επανάληψη του επεισοδίου του Σεπτεμβρίου 2019 – το οποίο ορισμένοι χαρακτηρίζουν «επαναποκάλυψη» – βλέπει υψηλότερα επιτόκια χρηματοδότησης μίας ημέρας να εδραιώνονται. Σε μια ένδειξη ότι αυτό ήδη συμβαίνει, τα επιτόκια μίας ημέρας ανέβηκαν πολύ πάνω από το επιτόκιο-στόχο της Fed στις αρχές Σεπτεμβρίου και έχουν παραμείνει υψηλά έκτοτε.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια πιθανή έλλειψη χρηματοδότησης ήδη από την επόμενη εβδομάδα, όταν ένας συνδυασμός διακανονισμών από πλειστηριασμούς και πληρωμές εταιρικού φόρου απειλεί να αποστραγγίσει περισσότερα χρήματα από το σύστημα. Μια ξαφνική πτώση της ρευστότητας θα μπορούσε να διαταράξει το υπόλοιπο των μετρητών και των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως εγγύηση από τις τράπεζες και άλλους σε βραχυπρόθεσμες συναλλαγές, ακριβώς τη στιγμή που το ποσό των κεφαλαίων που κατέχουν στην Fed ως μαξιλάρι μειώνεται.

Το χάσμα μεταξύ των γενικών εγγυήσεων repo και των Fed Funds μεγαλώνει

Μια καταιγίδα εκδόσεων ομολόγων του Δημοσίου, μετά την αύξηση του ανώτατου ορίου χρέους από την κυβέρνηση νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, προσελκύει μετρητά, συμπαρασύροντας υψηλότερα τις αποδόσεις σε μια σειρά χρηματοοικονομικών μέσων. Τα επιτόκια αναφοράς που συνδέονται με συμφωνίες επαναγοράς μίας ημέρας που καλύπτονται από αμερικανικά ομόλογα κυμαίνονται γύρω από το επιτόκιο της Fed επί των υπολοίπων αποθεματικών, μια ένδειξη ότι η αγορά μπορεί να δυσκολεύεται να αφομοιώσει την υπερβάλλουσα έκδοση.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, το χάσμα μεταξύ των συμφωνιών επαναγοράς και του επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων έχει αυξηθεί σε περίπου 11,5 μονάδες βάσης κατά μέσο όρο, το μεγαλύτερο επίπεδο από τα τέλη Απριλίου. Το χάσμα αυτό ήταν μονοψήφιο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά μπόρεσαν να αφομοιώσουν την προσφορά μετατοπίζοντας τις κατανομές σε έντοκα γραμμάτια από τις συμφωνίες επαναγοράς.

Το επίμονα αυξημένο κόστος χρηματοδότησης αποτελεί νέο έδαφος για μια αγορά που έχει συνηθίσει σε σταθερά επιτόκια από την οικονομική κρίση του 2008. Με την πάροδο του χρόνου, επηρεάζει την πρόσβαση σε φθηνή βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για όλους, καθώς μετακυλίεται σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, μειώνοντας τα οφέλη από τις μειώσεις των επιτοκίων από την Fed.

Σε ένα σημείωμα που περιγράφει τους κινδύνους μιας ταχείας ανόδου των επιτοκίων repos, ο Cabana και η στρατηγός Katie Craig προειδοποίησαν ότι οι τράπεζες ενδέχεται να μην είναι πρόθυμες ή να μην μπορούν να δανείσουν βραχυπρόθεσμα κεφάλαια, ενώ οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να επεκταθούν στην αγορά ομολόγων των ΗΠΑ ύψους 29 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, εάν ανατρέψουν τις δημοφιλείς συναλλαγές σχετικής αξίας που χρησιμοποιούνται από τα hedge funds για να επωφεληθούν από τα κενά τιμών μεταξύ ομολόγων μετρητών και παραγώγων.

Για την Fed, τα επίμονα υψηλά επιτόκια μίας ημέρας θέτουν μια σειρά από προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του πόσο ακόμη μπορεί να συνεχίσει να χαλαρώνει τον ισολογισμό της — μια διαδικασία γνωστή ως ποσοτική σύσφιξη που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Ιούνιο του 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Μπορούν επίσης να επηρεάσουν το ποσό των αποθεματικών που οι τράπεζες επιλέγουν να διατηρούν στην Fed χωρίς να προκαλέσουν αναταραχές — ένα επίπεδο που είναι γνωστό ως άφθονο — και να δοκιμάσουν τα μέτρα ασφαλείας ρευστότητας που έχουν θεσπιστεί για την αποτροπή τέτοιων αναταραχών.

«Οι αγορές χρηματοδότησης μας δίνουν μια εικόνα σε πραγματικό χρόνο», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής της Wells Fargo, Άντζελο Μανωλάτος . «Όσο περισσότερο βρισκόμαστε σταθερά κοντά στο IORB, τόσο πιο πιθανό είναι οι συμμετέχοντες στην Fed να πιστεύουν ότι βρισκόμαστε κοντά στο χαμηλότερο άνετο επίπεδο αποθεματικών».

Τα υπόλοιπα των τραπεζικών αποθεματικών ανέρχονται σήμερα σε περίπου 3,15 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Fed , με τον διοικητή της Fed, Christopher Waller, να εκτιμά πρόσφατα ότι είναι άφθονα στα 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Ρομπέρτο ​​Πέρλι , διευθυντής του τεράστιου χαρτοφυλακίου τίτλων της Fed, δήλωσε τον Μάιο ότι τα εργαλεία της κεντρικής τράπεζας για τον έλεγχο των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων θα αποκτήσουν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, σημειώνοντας ότι όσο πιο απρόσκοπτη είναι η διευκόλυνση, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι.

Για να διασφαλίσει ότι η αγορά repos θα συνεχίσει να λειτουργεί σε περιόδους αστάθειας, η Fed εισήγαγε τη Μόνιμη Διευκόλυνση Repos — η οποία επιτρέπει στα επιλέξιμα ιδρύματα να δανείζονται μετρητά σε αντάλλαγμα για χρέος του Δημοσίου και των οργανισμών με επιτόκιο που ευθυγραμμίζεται με το ανώτατο όριο του εύρους-στόχου πολιτικής της, που βρίσκεται επί του παρόντος στο 4,5%. Η χρήση του εργαλείου αυξήθηκε στα τέλη Ιουνίου, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που έγινε μόνιμη τον Ιούλιο του 2021.

Το backstop της Fed είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι επενδυτές ανησυχούν λιγότερο αυτή τη φορά για μια επανάληψη της έκρηξης του Σεπτεμβρίου 2019. Τότε, τα αποθεματικά μειώθηκαν καθώς η Fed μείωνε για άλλη μια φορά το χαρτοφυλάκιό της, οδηγώντας τα επιτόκια repos σε διψήφια ποσοστά και αναγκάζοντας την κεντρική τράπεζα να διοχετεύσει μισό τρισεκατομμύριο δολάρια στην αγορά.

«Δεν θεωρούμε την πρόσφατη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο SOFR ως αντανάκλαση ενός επικείμενου συμβάντος χρηματοδότησης. Στο βαθμό που το SRF είναι αποτελεσματικό στον έλεγχο των επιτοκίων της χρηματαγοράς και στην παροχή ανώτατου ορίου στις συμφωνίες επαναγοράς, ενδέχεται να μην χρειαστεί νωρίτερα η λήξη του QT», έγραψαν σε σημείωμα προς τους πελάτες την Πέμπτη (11.9.25) οι στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan Chase and Co., με επικεφαλής την Teresa Ho, σημειώνοντας ωστόσο ότι το SRF «δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί».

Ωστόσο, οποιαδήποτε αστάθεια στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια συζήτηση γύρω από το QT. Μερικοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων των Waller και της προέδρου της Fed του Ντάλας, Lorie Logan, έχουν αναγνωρίσει τις αυξανόμενες πιέσεις στις αγορές χρήματος, αλλά δεν έχουν προτείνει ένα πρόωρο τέλος στην εκροή ισολογισμού.

Αυτό ενισχύει τις απόψεις ότι καθώς το Υπουργείο Οικονομικών εντείνει ξανά την έκδοση ομολόγων τον Οκτώβριο, το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης έρχεται για να παραμείνει.

«Δεν θα κάνουμε πίσω εκτός αν η Fed κάνει κάτι για να προσθέσει μόνιμα ρευστότητα», είπε ο Cabana. Το ερώτημα είναι «ποιο είναι το μέγεθος και η ταχύτητα της κίνησης στο επόμενο βήμα προς τα πάνω».