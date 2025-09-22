Nέο πολεμικό κάλεσμα της Κομισιόν με λιγότερα οικονομικά καύσιμα

Αν και τα κρατικά ταμεία των χωρών – μελών της ΕΕ αναμένεται να συγκεντρώσουν λιγότερα έσοδα φέτος αλλά και του χρόνου, θα πρέπει να πληρώσουν ακόμα περισσότερες δαπάνες για την άμυνα σε σχέση με το παρελθόν.

Σε αυτή την την παραδοχή (δηλαδή λιγότερα έσοδα στα ευρωπαϊκά ταμεία από την ανάπτυξη, περισσότερα έξοδα για την άμυνα) θα μπορούσε να συνοψίσει κανείς τις δηλώσεις του επιτρόπου οικονομικών υποθέσεων της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόφσκις (Valdis Dombrovskis) στο τέλος της πρώτης μέρας της συνόδου των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (Ecofin, 19.9.25).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Nτομπρόφσκις δεν …μάσησε τα λόγια του σε σχέση με τις προοπτικές της οικονομικής ανάπτυξης ΕΕ και παραδέχτηκε επί λέξει πως «η δυναμική της ανάπτυξης αναμένεται να επιβραδυνθεί, αλλά όχι να αντιστραφεί, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους».

Και εξήγησε λέγοντας πως «αυτό αντανακλά πολλά αντίξοα προβλήματα – συμπεριλαμβανομένης της βραδύτερης ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου, της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας και των γεωπολιτικών αναταραχών.

Ως εκ τούτου, οι προοπτικές ανάπτυξης για το επόμενο έτος έχουν γίνει κάπως πιο αδύναμες από ό,τι ήταν όταν δημοσιεύσαμε τις εαρινές μας προβλέψεις».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιβράδυνση της ανάπτυξης, αν και δεν το ανέφερε ρητά ο Ντομπρόφσκις, θα αμφισβητήσει την δημοσιονομική βιωσιμότητα των χωρών – μελών της ΕΕ (καθώς χαμηλότερη ανάπτυξη σημαίνει χαμηλότερα φορολογικά έσοδα), ειδικά την ίδια ώρα πρέπει -πρωτίστως – να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες.

Ο Κοινοτικός επίτροπος επί των οικονομικών το είπε με το…δικό του τρόπο, επισημαίνοντας πως «η διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και η ταυτόχρονη διασφάλιση επαρκών δαπανών για βασικές προτεραιότητες, ιδίως την ασφάλεια και την άμυνα, θα παραμείνουν κρίσιμο ζήτημα στο μέλλον».

«Η Επιτροπή θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να κάνουν αυτές τις δύσκολες πολιτικές επιλογές, μεταξύ άλλων μέσω μιας αξιόπιστης εφαρμογής του νέου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Την ίδια ώρα, που η Κομισιόν ζητά από τα χώρες – μέλη της ΕΕ να σφίξουν το ζωνάρι τους για να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, και η ευρωπαϊκή «Ένωση Αποταμιεύσεων» και η «Τραπεζική Ένωση» είναι άξονες που «πρέπει να σημειωθεί πρόοδος» (όπως τόνισε ο Ντομπρόφσκις γνωρίζοντας πως έχουν πάει πολύ πίσω οι διαδικασίες τους, στερώντας τρις. ευρώ από την ευρωπαϊκή οικονομία) ετοιμάζεται να δώσει νέο δάνειο στην Ουκρανία, με εντελώς αβέβαιη την αποπληρωμή του.

Συγκεκριμένα, σχεδιάζει να αντλήσει πόρους από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία (χωρίς να θίξει το αρχικό κεφάλαιο τους), να τα δώσει στην Ουκρανία υπό την -εντελώς αβέβαιη προϋπόθεση- ότι η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει με κεφάλαια θα πληρώσει (;) ως πολεμική αποζημίωση στην Ουκρανία…

Συγκεκριμένα, ο Ντομπρόφσκις ανέφερε πως «όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης, θα πρόκειται για ένα δάνειο περιορισμένης προσφυγής προς την Ουκρανία, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από ταμειακά υπόλοιπα από παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας».

«Αυτό, ωστόσο», σημείωσε ο Κοινοτικός Επίτροπος, «δεν θα επηρεάσει την αξίωση της Ρωσίας επί των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που κατέχουν αυτά τα ακινητοποιημένα ταμειακά υπόλοιπα, τα οποία θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ. Αλλά αυτό το δάνειο θα αποπληρωθεί μόνο εάν και όταν η Ουκρανία λάβει αποζημιώσεις από τη Ρωσία, ουσιαστικά προκαταβάλλοντας τις αποζημιώσεις. Είναι σωστό η Ρωσία να πληρώσει για τον πόλεμο που ξεκίνησε η ίδια».

Φυσικά, αυτό προϋποθέτει ότι η Ρωσία θα δεχθεί να κάνει κάτι τέτοιο, ενώ οι πάντες γνωρίζουν πως πολεμική αποζημίωση καταβάλλει εκείνη η χώρα η οποία χάνει ένα πόλεμο και προς το παρόν, είναι εντελώς αβέβαιο, αν η Ρωσία θα χάσει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση…

Το καμπανάκι Ντράγκι

Οι παραπάνω δηλώσεις του Ντομπρόφκσις ήλθαν τέσσερις μόλις μέρες μετά τις δηλώσεις Ντράγκι σε εκδήλωση για την 1η επέτειο δημοσίευσης της περίφημης μελέτης του.

Συγκεκριμένα, ο Μάριο Ντράγκι ανέφερε πως (σ.σ. σύμφωνα με έκθεση εμπειρογνωμόνων της που δημοσιεύτηκε στα τέλη Ιουλίου 2025) «η ΕΚΤ θέτει πλέον τις ετήσιες επενδυτικές απαιτήσεις για το 2025 – 2031 σε σχεδόν 1,200 τρισ. ευρώ, από 800 δισ. ευρώ πριν από ένα χρόνο».

«Το μερίδιο του δημόσιου τομέα έχει σχεδόν διπλασιαστεί, από 24% σε 43% — επιπλέον 510 δισ. ευρώ ετησίως, καθώς η άμυνα χρηματοδοτείται κυρίως από το δημόσιο», τόνισε ο Ντράγκι.

Ο ίδιος όμως επισήμανε πως «ο δημοσιονομικός χώρος είναι περιορισμένος. Ακόμα και χωρίς αυτές τις νέες δαπάνες, το δημόσιο χρέος της ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες την επόμενη δεκαετία, φτάνοντας στο 93% του ΑΕΠ — με βάση τις παραδοχές ανάπτυξης που είναι πιο αισιόδοξες από τη σημερινή πραγματικότητα.

Ένα χρόνο αργότερα, η Ευρώπη βρίσκεται σε δυσκολότερη θέση. Το μοντέλο ανάπτυξής μας εξασθενεί. Οι ευπάθειες αυξάνονται. Και δεν υπάρχει σαφής πορεία για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων που χρειαζόμαστε. Και μας έχει υπενθυμιστεί, με οδυνηρό τρόπο, ότι η αδράνεια απειλεί όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας αλλά και την ίδια την κυριαρχία μας», τόνισε ο Ντράγκι.

Ωστόσο, η έκθεση της ΕΚΤ -την οποία επικαλείται ο Ντράγκι- λέει και κάτι άλλο: Το 21% ή 110 δισ. ευρώ ετησίως της επιπλέον αναγκαίας δημόσιας χρηματοδότησης των 510 δισ. ευρώ δεν μπορεί να καλυφτεί από τα υπάρχοντα εργαλεία που έχει η ΕΕ και απαιτούνται δημοσιονομικά μέτρα λιτότητας (μείωσης δαπανών ή/και αύξηση φορολογικών εσόδων.