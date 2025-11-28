Ο γερμανικός πληθωρισμός «εκτοξεύεται» – Η ΕΚΤ αξιολογεί τα επόμενα βήματα

Αυξήθηκε απροσδόκητα ο πληθωρισμός στη Γερμανία στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών, υπενθυμίζοντας πριν από την τελευταία συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το έτος ότι οι κίνδυνοι για τη σταθερότητα των τιμών παραμένουν.

Η ένδειξη του πληθωρισμού στη Γερμανία διαμορφώθηκε στο 2,6% τον Νοέμβριο, από 2,3% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg προέβλεπαν μικρότερη αύξηση στο 2,4%.

Η έκθεση ολοκληρώνει τις ενημερώσεις για τον πληθωρισμό την Παρασκευή από τις τέσσερις κορυφαίες οικονομίες της ευρωζώνης και θα βοηθήσει στην ενημέρωση των αξιωματούχων καθώς προετοιμάζονται να καθορίσουν τα επιτόκια σε τρεις εβδομάδες. Οι πιέσεις στις τιμές ήταν ασθενέστερες από τις αναμενόμενες στη Γαλλία και την Ιταλία και ισχυρότερες στην Ισπανία, με τους οικονομολόγους να προβλέπουν ότι η ένδειξη για το μπλοκ των 20 κρατών που αναμένεται την επόμενη Τρίτη (2.12.25) θα παραμείνει κοντά στο 2%.

Το κόστος των υπηρεσιών και των τροφίμων εξακολουθεί να αυξάνεται ραγδαία, και έρευνα της ΕΚΤ που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (28.11.25) έδειξε ότι οι προσδοκίες των καταναλωτών για τις τιμές τους επόμενους 12 μήνες αυξήθηκαν στο 2,8% τον Οκτώβριο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Παρέμειναν αμετάβλητες, αν και πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ, για τα επόμενα τρία και πέντε χρόνια.