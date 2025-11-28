Διεθνή

Ο γερμανικός πληθωρισμός «εκτοξεύεται» – Η ΕΚΤ αξιολογεί τα επόμενα βήματα

Η ένδειξη του πληθωρισμού στη Γερμανία διαμορφώθηκε στο 2,6% τον Νοέμβριο, από 2,3% τον προηγούμενο μήνα
Η σημαία της Γερμανίας
Φωτογραφία: iStock

Αυξήθηκε απροσδόκητα ο πληθωρισμός στη Γερμανία στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών, υπενθυμίζοντας πριν από την τελευταία συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το έτος ότι οι κίνδυνοι για τη σταθερότητα των τιμών παραμένουν.

Η ένδειξη του πληθωρισμού στη Γερμανία διαμορφώθηκε στο 2,6% τον Νοέμβριο, από 2,3% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg προέβλεπαν μικρότερη αύξηση στο 2,4%.

Η έκθεση ολοκληρώνει τις ενημερώσεις για τον πληθωρισμό την Παρασκευή από τις τέσσερις κορυφαίες οικονομίες της ευρωζώνης και θα βοηθήσει στην ενημέρωση των αξιωματούχων καθώς προετοιμάζονται να καθορίσουν τα επιτόκια σε τρεις εβδομάδες. Οι πιέσεις στις τιμές ήταν ασθενέστερες από τις αναμενόμενες στη Γαλλία και την Ιταλία και ισχυρότερες στην Ισπανία, με τους οικονομολόγους να προβλέπουν ότι η ένδειξη για το μπλοκ των 20 κρατών  που αναμένεται την επόμενη Τρίτη (2.12.25) θα παραμείνει κοντά στο 2%.

Το κόστος των υπηρεσιών και των τροφίμων εξακολουθεί να αυξάνεται ραγδαία, και έρευνα της ΕΚΤ που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (28.11.25) έδειξε ότι οι προσδοκίες των καταναλωτών για τις τιμές τους επόμενους 12 μήνες αυξήθηκαν στο 2,8% τον Οκτώβριο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Παρέμειναν αμετάβλητες, αν και πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ, για τα επόμενα τρία και πέντε χρόνια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
167
90
77
71
65
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Η ΕΕ εγκρίνει το «Omnibus V»: Ταχύτερες αδειοδοτήσεις και ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας
Το πακέτο «Omnibus V», περιλαμβάνει νομοθετικές πρωτοβουλίες που απλοποιούν σημαντικές ρυθμίσεις για προμήθειες ασφάλειας και άμυνας, επιτρέπουν ταχύτερες επενδύσεις και βελτιώνουν τις συνθήκες στην αγορά για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία
iStock
Newsit logo
Newsit logo