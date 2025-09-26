Ο Λεκορνύ προβλέπει μικρή αλλαγή στα αμφισβητούμενα σχέδια για το έλλειμμα

Μικρές προσαρμογές πρότεινε στους συνολικούς δημοσιονομικούς στόχους ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνύ και απέκλεισε την «λιτότητα», καθώς προσπαθεί να συγκεντρώσει υποστήριξη και να αποτρέψει τους βουλευτές της αντιπολίτευσης από το να τον απομακρύνουν από το αξίωμά του.

Στην δεύτερη δημόσια δήλωσή του σχετικά με την πολιτική, από τότε που ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν του ανέθεσε να επιτύχει συναίνεση μεταξύ των διαφωνούντων βουλευτών, ο Σεμπαστιάν Λεκορνύ δήλωσε ότι θα υποβάλει προτάσεις με βάση τη μείωση του ελλείμματος σε περίπου 4,7% του ΑΕΠ το επόμενο έτος από 5,4% το 2025.

Αυτό είναι ελαφρώς λιγότερο φιλόδοξο από τον στόχο του 4,6% που είχε θέσει ο προκάτοχός του, Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος απομακρύνθηκε από το αξίωμα μετά από ψήφο εμπιστοσύνης λόγω της προσπάθειάς του να επιβάλει περικοπές.

Ο Λεκορνύ δήλωσε ότι προτεραιότητά του θα είναι επίσης η μείωση των δαπανών, συμπεριλαμβανομένης μιας περικοπής 6 δισ. ευρώ (7 δισ. δολάρια) στα λειτουργικά έξοδα του κράτους. Ανέφερε ότι οι δαπάνες για τις συντάξεις και την υγεία θα αυξηθούν.

«Ξεκινώ από το μηδέν», δήλωσε ο Λεκορνύ σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε σήμερα Παρασκευή (26.9.2025) στην εφημερίδα Le Parisien. «Είναι αδιανόητο να καταρτίσουμε έναν προϋπολογισμό λιτότητας και κοινωνικής οπισθοδρόμησης». Διατηρεί χαμηλό προφίλ από τον διορισμό του νωρίτερα αυτό το μήνα, αφήνοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μαντεύουν ποιες παραχωρήσεις είναι διατεθειμένος να κάνει.

Ο νεοδιορισμένος πρωθυπουργός της Γαλλίας πρέπει να κινηθεί με προσοχή, αφού η Εθνοσυνέλευση ανάγκασε τους δύο προκατόχους του να παραιτηθούν. Ωστόσο, υπάρχουν όρια σε ό,τι μπορεί να προσφέρει, καθώς η Γαλλία χρειάζεται να λάβει σημαντικά μέτρα για να περιορίσει το μεγαλύτερο έλλειμμα στην ευρωζώνη.

Μέσα σε δέκα ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του Λεκορνύ, η χώρα υπέστη δύο υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής της ικανότητας και τα στοιχεία της Πέμπτης έδειξαν ότι το συνολικό χρέος αυξήθηκε πάνω από 3,4 τρισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο ελαφρώς αναθεωρημένος στόχος του για το έλλειμμα θα εξακολουθήσει να είναι συμβατός με το σχέδιο του Μπαϊρού να μειώσει το έλλειμμα στο όριο του 3% της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2029.