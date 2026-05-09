Ο νέος πόλεμος των τάνκερ ξεκίνησε στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ

Μνήμες της δεκαετίας του 1980 ξυπνούν πλέον στον Περσικό Κόλπο, καθώς οι τελευταίες ημέρες έδειξαν πως η στρατιωτική δράση θα επικεντρωθεί από εδώ και πέρα κυρίως στα Στενά του Ορμούζ και σε ναυτικές επιχειρήσεις.

Οι δύο πρώτες ναυμαχίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ήδη έλαβαν χώρα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Οι Ιρανοί προσπάθησαν να πλήξουν αμερικανικά πλοία εντός του στενού διαδρόμου που έχουν θέσει οι ΗΠΑ κοντά στις ακτές του Ομάν. Αντίστοιχα, οι Αμερικανοί έπληξαν στόχους στις ιρανικές ακτές για να περιορίσουν τις δυνατότητες της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ. Στο στόχαστρο έχουν μπει και διάφορα τάνκερ που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο, ανάμεσά τους ιρανικών, δυτικών και κινεζικών συμφερόντων.

Έτσι, όλα δείχνουν ότι πλέον έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο όπου οι δύο αντιμαχόμενες δυνάμεις εκτιμούν πως τα πράγματα θα κριθούν στη θάλασσα. Κατ’ επέκταση, η έμφαση δίνεται όχι τόσο στους βαλλιστικούς πυραύλους και τα βομβαρδιστικά όπως προηγουμένως, αλλά στα μικρά πλοιάρια, τα καταδρομικά, τις νάρκες, τα θαλάσσια και ιπτάμενα drones και τα ελικόπτερα.

Δεδομένης της τριβής που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο πόλεμο, παραμένει άγνωστη η διάρκεια της ναυτικής επιχείρησης των Αμερικανών και οι πιθανότητες επιτυχίας της. Η Ουάσιγκτον βαδίζει σε τεντωμένο σκοινί, γνωρίζοντας ότι η παραμικρή απώλεια πλοίου, είτε εμπορικού είτε πολεμικού, θα σημάνει την αποτυχία του εγχειρήματος.

Υπό αυτή την έννοια, το αποτέλεσμα των πρώτων εχθροπραξιών στο Ορμούζ δεν είναι ακόμα γνωστό επισήμως. Πρόσφατες φωτογραφίες και εικόνες δορυφόρων στην περιοχή φανέρωσαν την παρουσία φλεγόμενων πλοίων και μιας μικρής πετρελαιοκηλίδας σε ζώνες όπου οι δύο πλευρές ανέφεραν πλήγματα κατά του εχθρού.

Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι η αμερικανική προσπάθεια στο Ορμούζ θα έχει να αντιμετωπίσει και την αναπλήρωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν στο εξής, εφόσον δεν συνοδευτεί από νέους βομβαρδισμούς επί του εδάφους του.

Ακόμα, όμως, και αν οι Αμερικανοί καταφέρουν να ανοίξουν ένα διάδρομο και γίνουν ορισμένες διελεύσεις πλοίων, και πάλι θα είναι δύσκολο να κρατηθεί ανοικτός επ αόριστον απέναντι σε ιρανικές επιθέσεις που μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή.

Η “σούμα” από όλα τα παραπάνω τείνει ασφαλώς σε συνέχιση της μεγάλης διαταραχής στον εφοδιασμό με πετρέλαιο. Τα παγκόσμια αποθέματα βαίνουν χαμηλότερα με όλο και γρηγορότερο ρυθμό. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι ανατιμήσεις θα μπορούσαν να έρθουν πολύ απότομα στο εξής, παρά τη μέχρι τώρα επιτυχημένη επικοινωνιακή διαχείριση της αγοράς από το Λευκό Οίκο.