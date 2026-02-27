Ο πληθωρισμός στη Γερμανία μειώνεται στο 2%

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία επιβραδύνθηκε απροσδόκητα από το στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), καθώς η οικονομία ανέκαμψε μόνο πρόσφατα στις αρχές του 2026.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο, από 2,1% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα Παρασκευή (27.2.2026) από την στατιστική υπηρεσία της Γερμανίας. Οι οικονομολόγοι σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα παρέμενε σταθερός. Ενώ η γερμανική οικονομία δείχνει σημάδια ανάκαμψης μετά από μια μακροχρόνια ύφεση, η Bundesbank βλέπει μόνο «αδύναμη δυναμική».

Τα δημοσιονομικά κίνητρα αναμένεται να γίνουν πιο αισθητά από την άνοιξη, προσφέροντας ανάπτυξη τουλάχιστον 1% φέτος και βοηθώντας τον πληθωρισμό να σταθεροποιηθεί στο 2%.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ δηλώνουν ικανοποιημένοι με το ρυθμό αύξησης των τιμών στην ευρωζώνη και το επίπεδο του κόστους δανεισμού, το οποίο παραμένει στο 2% από τον περασμένο Ιούνιο. Οι οικονομολόγοι δεν προβλέπουν αλλαγές στα επιτόκια τουλάχιστον μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, ακόμη και αν ο πληθωρισμός είναι σήμερα χαμηλότερος από τον στόχο.

Τα στοιχεία για τις τιμές στην ευρωζώνη των 21 χωρών θα ανακοινωθούν την Τρίτη (3.3.2026), με τους αναλυτές να αναμένουν ότι θα διαμορφωθούν στο 1,7%. Η επιβράδυνση της Γερμανίας θα αντισταθμιστεί από τις ισχυρότερες από το αναμενόμενο πιέσεις στις τιμές που καταγράφηκαν στη Γαλλία και την Ισπανία. Ο πληθωρισμός στην πρώτη σχεδόν τριπλασιάστηκε στο 1,1%, ενώ στην δεύτερη αυξήθηκε ελαφρά στο 2,5%.

Αν και μια έρευνα της ΕΚΤ που δημοσιεύθηκε νωρίτερα σήμερα έδειξε ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη υποχωρούν, οι καταναλωτές εξακολουθούν να προβλέπουν αύξηση των τιμών κατά 2,6% τους επόμενους 12 μήνες και κατά 2,3% τα επόμενα πέντε χρόνια.