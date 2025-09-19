Ο Σι πιέζει τον Τραμπ να μην επιβάλει περιορισμούς στο εμπόριο

Την αποφυγή περιοριστικών εμπορικών μέτρων ζήτησε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Παρασκευή (19.9.25), σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, καθώς οι δύο ηγέτες επιδιώκουν να μετριάσουν τις εντάσεις μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Συγκεκριμένα, ο Σι Τζινπίνγκ είπε επίσης στον Ντόναλντ Τραμπ ότι η κινεζική κυβέρνηση σέβεται τις επιθυμίες των επιχειρήσεων καθώς επιδιώκουν να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία για την πώληση των αμερικανικών δραστηριοτήτων της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης TikTok της ByteDance Ltd. και θα ήθελε να δει αυτές τις εταιρείες να βρίσκουν μια λύση στο ζήτημα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Xinhua, σύμφωνα με το Bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων χαρακτήρισε τις συνομιλίες ως θετικές και ρεαλιστικές και ανέφερε πως ο Σι ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο θα μπορούσαν να χειριστούν τα ζητήματα που προκύπτουν μεταξύ των χωρών, ενώ παράλληλα πρότεινε οι ΗΠΑ να προσφέρουν ένα δίκαιο περιβάλλον για τις κινεζικές εταιρείες ώστε να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά.

Η τηλεδιάσκεψη της Παρασκευής, η οποία είχε πολλά διακυβεύματα, ήταν η πρώτη συζήτηση μεταξύ των ηγετών από τον Ιούνιο. Το μέλλον του TikTok και μια πιθανή παράταση μιας τρέχουσας εμπορικής συμφωνίας, που αίρει ορισμένους δασμούς και περιορισμούς στις εξαγωγές, ήταν ψηλά στην ατζέντα, με την Κίνα και τις ΗΠΑ να βρίσκονται σε αντιπαράθεση σχετικά με τους εμπορικούς περιορισμούς που παγιδεύουν βασικούς κλάδους όπως οι ημιαγωγοί και οι σπάνιες γαίες.

Εκτός από το TikTok, οι δύο χώρες διαφωνούν επίσης για την πρόσβαση της κατασκευάστριας τσιπ Nvidia Corp. στην Κίνα, η οποία επί του παρόντος παρεμποδίζεται από τους ελέγχους εξαγωγών των ΗΠΑ και τις προσπάθειες της Κίνας να περιορίσει την τοπική ζήτηση για τα προϊόντα της. Οι ΗΠΑ πρόσθεσαν 32 εταιρείες στον κατάλογο οντοτήτων τους στις αρχές Σεπτεμβρίου και η Κίνα απάντησε με νέες έρευνες για τσιπ αμερικανικής κατασκευής.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε επίσης στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έντασης σχετικά με τις φιλοδοξίες της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν, τους οικονομικούς δεσμούς με τη Ρωσία παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, και την παραγωγή και εξαγωγή πρόδρομων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαιντανύλης.