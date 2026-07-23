Η ΕΕ ενέκρινε το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας – Η εξαίρεση που πήρε η Ελλάδα και το «πάγωμα» της ανώτατης τιμής στις εξαγωγές πετρελαίου

Οι πρέσβεις της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με εξαίρεση ενός έτους για μεταφορά ρωσικού LNG σε τρίτες χώρες από ναυτιλιακές εταιρείες όπως η Dynagas, του Γιώργου Προκοπίου, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλούνται οι Financial Times.

Το πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία καθυστέρησε λόγω μιας σειράς αντιρρήσεων από τα κράτη μέλη σε διάφορα προτεινόμενα μέτρα.

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«Το 21ο πακέτο κυρώσεων στοχεύει τους τομείς με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο: ενέργεια, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κρυπτονομίσματα και εμπόριο», σημειώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Σύμφωνα με το Reuters δύο διπλωμάτες της ΕΕ δήλωσαν ότι το πακέτο περιλαμβάνει 12μηνο «πάγωμα» του ανώτατου ορίου τιμών πετρελαίου στη Ρωσία, καθώς και μια εξαίρεση ενός έτους που επιτρέπει τη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε τρίτες χώρες, με αυτόματη ανανέωση.

I welcome the agreement on the 21st sanctions package against Russia.



At a time when Ukraine has built military momentum, our sanctions continue to weaken the economic foundations of Russia’s war effort.



We’re adding 32 more Russian banks to our transaction ban list.



As well… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 23, 2026

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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι αυτό θα διασφαλίσει ότι «η ρωσική πολεμική μηχανή δεν θα επωφεληθεί από τους κραδασμούς της αγοράς». Παράλληλα, ανέφερε πως προστίθενται 32 ακόμα ρωσικές τράπεζες στη λίστα απαγόρευσης συναλλαγών της ΕΕ, εταιρείες κρυπτονομισμάτων, και πλατφόρμες εμπορίας πετρελαίου.

Εξαίρεση στην Ελλάδα

Διπλωμάτες δήλωσαν ότι το τελευταίο εμπόδιο ξεπεράστηκε αφότου χορηγήθηκε στην Ελλάδα εξαίρεση που επέτρεπε σε ναυτιλιακές εταιρείες της, όπως η Dynagas, να συνεχίσουν τη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Αρκτική.

Οι πρέσβεις από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ αγωνίζονταν επίσης να κλειδώσουν ένα ανώτατο όριο τιμής στις ρωσικές εξαγωγές αργού πετρελαίου στα 44 δολάρια ενώ το νέο πακέτο στοχεύει επίσης τον χρηματοπιστωτικό τομέα και στα κρυπτονομίσματα.

Σύμφωνα με διπλωμάτες η Βουλγαρία δήλωσε ότι κατάφερε να εμποδίσει την ένταξη του Πατριάρχη της Ρωσίας Κυρίλλου σε μαύρη λίστα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευσης βίζας ενώ η Πορτογαλία και η Γαλλία εξέφρασαν αντιρρήσεις για την απαγόρευση εισαγωγών μπακαλιάρου από τη Ρωσία.

Οι τεχνικές εργασίες για το πακέτο κυρώσεων ολοκληρώνεται και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.