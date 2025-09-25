Οι αμερικανικές μετοχές υποχωρούν καθώς οι επενδυτές αναμένουν νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό

Οι αμερικανικές μετοχές συνέχισαν τις απώλειές τους την Πέμπτη (25.9.25), καθώς οι επενδυτές περίμεναν την έκθεση για τον πληθωρισμό που μπορεί να διαμορφώσει την πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).

Συγκεκριμένα, ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,8% στις 10:00 π.μ. στη Νέα Υόρκη, με τον δείκτη να οδεύει προς μια τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση απωλειών. Παράλληλα, ο δείκτης Nasdaq 100, που στηρίζεται στην τεχνολογία, υποχώρησε κατά 1,2%. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι θα υποστηρίξει μια μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας τον Οκτώβριο, η οποία άσκησε πιέσεις στις μετοχές την Τρίτη (23.9.2025). Εν τω μεταξύ, ο ανανεωμένος ενθουσιασμός για τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη δεν κατάφερε να επαναφέρει τις μετοχές σε τροχιά ανόδου στη συνεδρίαση της Τετάρτης (24.9.25).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κάθε μέρα στην αγορά μοιάζει με διελκυστίνδα. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν θετικά δεδομένα σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ από την άλλη, ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την απασχόληση, ωστόσο υπάρχει κάποια ελπίδα που συνδέεται με την τόνωση της οικονομίας από το Big Beautiful Bill», δήλωσε ο Justin Bergner, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Gabelli Funds.

Ένα ρεκόρ ανόδου που τροφοδοτήθηκε από την πολυαναμενόμενη μείωση των επιτοκίων από την Fed την περασμένη εβδομάδα άρχισε να εξασθενεί τη Δευτέρα. Τελικά, ο S&P 500 κατάφερε να ξεπεράσει μια πρώιμη πτώση και να φτάσει στο 28ο ιστορικό υψηλό κλεισίματος του έτους, αλλά θα υποχωρούσε στις επόμενες δύο συνεδριάσεις.

Οι traders περιμένουν τώρα να δουν ποιος θα είναι ο επόμενος καταλύτης που θα ωθήσει την αγορά να επιστρέψει στις νικηφόρες τάσεις της και είναι πιθανό να παρακολουθούν τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed – τον βασικό δείκτη τιμών PCE – για ενδείξεις σχετικά με την πορεία που ακολουθεί η κεντρική τράπεζα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) Στίβεν Μίραν δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα διατρέχει τον κίνδυνο να υποστεί ζημιά στην οικονομία εάν δεν προχωρήσει γρήγορα σε μείωση των επιτοκίων. Αντίθετα, ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο, Όσταν Γούλσμπι, δήλωσε στους Financial Times ότι δεν αισθάνεται άνετα με την «προκαταβολική εφαρμογή πολλών μειώσεων επιτοκίων».

Τα στοιχεία έδειξαν ότι η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε το δεύτερο τρίμηνο με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, καθώς η κυβέρνηση προέβη σε ανοδική αναθεώρηση της προηγούμενης εκτίμησής της για τις καταναλωτικές δαπάνες.

Αυτή η αναθεώρηση «επιβεβαίωσε ότι η οικονομία αναπτύχθηκε με υγιή ρυθμό, ακόμη και όταν η αβεβαιότητα για τους δασμούς έφτασε στο αποκορύφωμά της κατά τη διάρκεια του τριμήνου», δήλωσε ο Stanley. Ωστόσο, η ισχύς του ΑΕΠ «πιθανότατα δεν αλλάζει την αναμενόμενη πορεία μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, καθώς τα δεδομένα είναι αναδρομικά και ήταν ήδη γνωστά», πρόσθεσε.

«Συμφωνούμε ότι η οικονομία είναι ισχυρή και αναπτύσσεται και έχουμε εντυπωσιαστεί από την ικανότητα των εταιρειών να πλοηγούνται σε ένα απαιτητικό περιβάλλον και να παράγουν ισχυρά αποτελέσματα, αλλά πολλά από αυτά τα καλά νέα έχουν ήδη προβλεφθεί – και ακόμη περισσότερα», δήλωσε ο Chris Zaccarelli , επικεφαλής επενδύσεων στην Northlight Asset Management. «Εάν δούμε κάποια αστάθεια βραχυπρόθεσμα (κάτι που πιστεύουμε ότι είναι μια ισχυρή πιθανότητα), αυτό θα οφείλεται στο ότι ξεκινάμε με πολύ υψηλότερες από τον μέσο όρο αποτιμήσεις, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για σφάλματα».

Οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα Ιουλίου . Η μείωση των αρχικών αιτήσεων υποδηλώνει μια αγορά εργασίας που — αν και έχει υποχωρήσει — έχει δει σχετικά περιορισμένες απολύσεις. Οι περισσότερες εταιρείες επιλέγουν να διατηρήσουν τους εργαζομένους τους, ακόμη και καθώς η παρατεταμένη οικονομική αβεβαιότητα περιορίζει τις προσλήψεις.

Μεταξύ των μεμονωμένων μετοχών, η CarMax Inc. υποχώρησε καθώς η εταιρεία λιανικής πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ανακοίνωσε σημαντικά κέρδη ανά μετοχή και υστέρηση πωλήσεων για το δεύτερο τρίμηνο. Τα αποτελέσματα οδήγησαν σε πτώση ανταγωνιστικές εταιρείες λιανικής πώλησης αυτοκινήτων, όπως η Carvana Co. και η Penske Automotive Group Inc. Εν τω μεταξύ, η Jabil Inc. υποχώρησε καθώς η κατασκευάστρια εταιρεία ανακοίνωσε αποτελέσματα τα οποία, σύμφωνα με την Vital Knowledge, έδειξαν πίεση στα περιθώρια κέρδους στον τομέα των Ευφυών Υποδομών που εκτίθενται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι μετοχές πυρηνικών όπλων και ουρανίου, συμπεριλαμβανομένης της Oklo Inc. , υποχώρησαν καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιδιώκει να επιταχύνει μεγάλα ενεργειακά έργα. Οι μετοχές που είναι εκτεθειμένες σε κρυπτονομίσματα υποχώρησαν μαζί με το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα, τα οποία υποχώρησαν ενόψει ενός δυνητικά ασταθούς τέλους της εβδομάδας με τα δικαιώματα προαίρεσης να λήγουν.