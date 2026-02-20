Οι ΗΠΑ εισάγουν περισσότερα αγαθά από την Ταϊβάν παρά από την Κίνα, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες

Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες οι ΗΠΑ εισάγουν περισσότερα προϊόντα από την Ταϊβάν παρά από την Κίνα, καθώς οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ αναδιαμορφώνουν τις παγκόσμιες ροές εμπορίου, την ώρα που η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης εκτοξεύει τη ζήτηση για τεχνολογικά προϊόντα.

Ειδικότερα, οι αγορές αγαθών των ΗΠΑ από την Κίνα κατέρρευσαν σχεδόν κατά 44% τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας τα 21,1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου. Αντίθετα, οι αποστολές από την Ταϊβάν υπερδιπλασιάστηκαν την ίδια περίοδο, φτάνοντας τα 24,7 δισ. δολάρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Bloomberg, η εκτόξευση των ταϊβανέζικων εξαγωγών προς τις ΗΠΑ αντανακλά τη μεγάλη αύξηση στις προμήθειες τσιπ και διακομιστών για εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που έχει μεταβάλει ριζικά το εμπορικό προφίλ του αυτοδιοικούμενου νησιού και έχει ωθήσει την οικονομία του, που προσεγγίζει το 1 τρισ. δολάρια, στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες παγκοσμίως.

Το 2023, η Ταϊβάν εξήγαγε περισσότερα προϊόντα προς την Κίνα από ό,τι προς τις ΗΠΑ ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ωστόσο, πέρυσι, η αύξηση των εξαγωγών από το νησί προς την άλλη πλευρά του Ειρηνικού Ωκεανού ήταν περίπου διπλάσια από εκείνη προς το στενό της Ταϊβάν.

Ενώ οι Κινέζοι εξαγωγείς έχουν στραφεί ολοένα και περισσότερο σε διαφοροποίηση μακριά από τις ΗΠΑ, λόγω των πολύ υψηλότερων δασμών που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι ταϊβανέζικες εταιρείες ακολούθησαν την αντίθετη στρατηγική, με τις ΗΠΑ να απορροφούν σχεδόν το ένα τρίτο των συνολικών εξαγωγών της Ταϊβάν πέρυσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρότι οι Κινέζοι εξαγωγείς κατάφεραν να παρακάμψουν σε κάποιο βαθμό τους δασμούς του Τραμπ, διεισδύοντας περισσότερο σε αγορές πέραν των ΗΠΑ ή διοχετεύοντας προϊόντα μέσω τρίτων χωρών, το άμεσο εμπόριο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου κατέγραψε απότομη πτώση.

Την ίδια στιγμή, τα τελευταία στοιχεία ανέδειξαν και τα όρια των προσπαθειών του Τραμπ να εξισορροπήσει το παγκόσμιο εμπόριο. Οι ΗΠΑ κατέγραψαν εμπορικό έλλειμμα 12,7 δισ. δολαρίων με την Κίνα τον Δεκέμβριο, το οποίο υπολειπόταν μόνο εκείνων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ταϊβάν, το Βιετνάμ και το Μεξικό.

Σε ετήσια βάση, το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα μειώθηκε κατά 93,4 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 202,1 δισ. δολάρια το 2025, ενώ με την Ταϊβάν υπερδιπλασιάστηκε, αγγίζοντας σχεδόν τα 147 δισ. δολάρια.

Το υπουργείο Οικονομικών της Ταϊπέι ανέφερε ότι οι εξαγωγές ενισχύθηκαν από την εκρηκτική ζήτηση για τα τεχνολογικά προϊόντα του νησιού, με τις αποστολές «πληροφοριακών, επικοινωνιακών και οπτικοακουστικών προϊόντων» προς τις ΗΠΑ να αυξάνονται κατά 200,7% τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ταϊπέι υπέγραψε εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, η οποία προβλέπει τη μείωση του «ανταποδοτικού» δασμού στο 15% από 20%, ενώ τα προϊόντα ημιαγωγών μπορούν να εξάγονται στις ΗΠΑ χωρίς δασμούς υπό συγκεκριμένες ποσοστώσεις.

Η εμπορική συμφωνία, σε συνδυασμό με την αισιοδοξία γύρω από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, οδήγησε τη στατιστική υπηρεσία της Ταϊπέι να αναθεωρήσει σημαντικά προς τα πάνω την εκτίμησή της για την ανάπτυξη του ΑΕΠ το 2026, στο 7,71% από 3,54%.