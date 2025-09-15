Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας οδεύουν στη δεύτερη ημέρα με επίκεντρο το εμπόριο και το TikTok

Εκπρόσωποι των ΗΠΑ και της Κίνας συναντήθηκαν την Κυριακή (14.9.25) στη Μαδρίτη για μια ημέρα συνομιλιών υψηλού επιπέδου με επίκεντρο το TikTok, το εμπόριο και την παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον εμπορικό εκπρόσωπο Τζέιμισον Γκριρ, είχε σχεδόν εξάωρη συνάντηση με την κινεζική ομάδα υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λίφενγκ στο πλαίσιο των επαφών ΗΠΑ-Κίνας στη Μαδρίτη. «Θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί», δήλωσε ο Μπέσεντ μετά το τέλος της πρώτης ημέρας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Στην ατζέντα βρέθηκαν ζητήματα εθνικής ασφάλειας και το μέλλον του TikTok στις ΗΠΑ, καθώς η ByteDance καλείται αυτή την εβδομάδα να συμφωνήσει σε νέο πλαίσιο λειτουργίας. Παράλληλα, οι δύο πλευρές συζήτησαν το ενδεχόμενο προετοιμασίας συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ τον Οκτώβριο, στο περιθώριο συνόδου κορυφής στη Νότια Κορέα.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους αργότερα την Κυριακή ότι οι συνομιλίες «πηγαίνουν καλά», αλλά είπε ότι η μοίρα του TikTok θα καθοριστεί από τις ενέργειες του Πεκίνου.

«Μπορεί να το αφήσουμε να πεθάνει, ή μπορεί και δεν ξέρω, εξαρτάται. Εξαρτάται από την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ στο Νιου Τζέρσεϊ, καθ’ οδόν προς τον Λευκό Οίκο.

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία του θα βρίσκεται στην Ισπανία από τις 14 έως τις 17 Σεπτεμβρίου. Το ταξίδι του Μπέσεντ εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ταξιδιού που θα πραγματοποιήσει ο Αμερικανός αξιωματούχος στην Ισπανία και τη Βρετανία από τις 12 έως τις 18 Σεπτεμβρίου, όπου έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τους ομολόγους του. Ο Τραμπ πρόκειται να επισκεφθεί και το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα.

Καθώς οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών ολοκλήρωσαν το πρόγραμμά τους, τα μέλη του προσωπικού συνέχισαν τις συζητήσεις μέχρι αργά το βράδυ, σύμφωνα με αξιωματούχο.

«Με μόλις έξι εβδομάδες να απομένουν έως μια πιθανή συνάντηση Τραμπ-Σι στο περιθώριο της συνόδου κορυφής APEC στην Κορέα, ΗΠΑ και Κίνα θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους αν θέλουν να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα», τόνισε η Γουέντι Κάτλερ, ανώτερη αντιπρόεδρος του Asia Society Policy Institute και πρώην διαπραγματευτής των ΗΠΑ στο εμπόριο, λίγο πριν από τις συνομιλίες της Μαδρίτης.

«Δεδομένης της πολυπλοκότητας των ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι δύο κυβερνήσεις, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη εμπιστοσύνη του Σι ότι η Κίνα έχει το πάνω χέρι, η συμφωνία για τα παραδοτέα μιας πιθανής συνόδου κορυφής Τραμπ-Xi δεν θα είναι εύκολη», είπε.

Πριν από τις συνομιλίες της Κυριακής, η Κίνα ξεκίνησε δύο έρευνες με στόχο την αμερικανική βιομηχανία ημιαγωγών, συμπεριλαμβανομένης μιας έρευνας αντιντάμπινγκ σχετικά με ορισμένα αναλογικά τσιπ ολοκληρωμένων κυκλωμάτων αμερικανικής κατασκευής. Οι έρευνες ήρθαν λίγο αφότου οι ΗΠΑ πρόσθεσαν 23 ακόμη εταιρείες με έδρα την Κίνα στον κατάλογο οντοτήτων τους, ο οποίος επιβάλλει περιορισμούς σε επιχειρήσεις που θεωρούνται ότι «ενεργούν αντίθετα προς τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας ή εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ».