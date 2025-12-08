Συμβαίνει τώρα:
Οι Βρυξέλλες στηρίζουν την νέα Στρατηγική Ασφαλείας των ΗΠΑ μέσω επενδύσεων 800 δισ. ευρώ στην άμυνα

Η νέα Στρατηγική Ασφαλείας των ΗΠΑ βρίσκει θετική ανταπόκριση στις Βρυξέλλες, με έμφαση στη διαρκή ειρήνη και τη διατλαντική σχέση μεταξύ των δύο χωρών
iStock
iStock

Σαφή προτεραιότητα στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, θέτει η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τη νέα Στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ, μια κατεύθυνση που ενθαρρύνεται από ευρωπαϊκές πηγές στις Βρυξέλλες. Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, Ευρώπη και ΗΠΑ «μοιράζονται την ευθύνη να στηρίξουν μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις εξελίξεις στο Δυτικό Ημισφαίριο, τις οποίες η Στρατηγική των ΗΠΑ χαρακτηρίζει κρίσιμες για την ασφάλεια των ΗΠΑ – σημείο που επίσης παρακολουθείται στενά από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές πηγές συμφωνούν «πλήρως» με την αποτίμηση της αμερικανικής Στρατηγικής, ότι η Ευρώπη «παραμένει στρατηγικά και πολιτισμικά ζωτικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το διατλαντικό εμπόριο παραμένει ένας από τους πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας και της αμερικανικής ευημερίας».

Για πολύ καιρό η Ευρώπη βασίστηκε στις ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιταχύνει την ενίσχυση των αμυντικών τους δυνατοτήτων. «Ενισχύουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και την αμυντική μας βιομηχανική βάση», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ευρωπαϊκές πηγές, υπογραμμίζοντας ότι η ήπειρος αυξάνει «μαζικά» τις επενδύσεις στην άμυνα για να ενισχύσει τόσο τη δική της ασφάλεια όσο και τη συμβολή της στη Συμμαχία, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Κομισιόν, έχει ήδη διαμορφώσει το πλαίσιο για ένα νέο επενδυτικό πακέτο ύψους 800 δισ. ευρώ, το οποίο παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2025.

Το διατλαντικό εμπόριο και οι επενδύσεις εξακολουθούν να αποτελούν καθοριστικό πλεονέκτημα για τις δύο οικονομίες ΗΠΑ – ΕΕ.

«Η Ευρώπη θα συνεχίσει να συμμετέχει εποικοδομητικά, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της», αναφέρουν ευρωπαϊκές πηγές, επισημαίνοντας ότι η διατλαντική εταιρική σχέση παραμένει «μοναδική» και ότι «οι σύμμαχοι είναι ισχυρότεροι μαζί».

Τέλος, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι οι αποφάσεις που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνονται «από την ΕΕ και για την ΕΕ», συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την κανονιστική αυτονομία, την προστασία της ελευθερίας του λόγου και τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

