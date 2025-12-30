ΟΠΕΚ+: Φρενάρει την παραγωγή πετρελαίου λόγω υπερπροσφοράς – Πώς εξελίσσονται οι τιμές

Θα «φρενάρει» τελικά την παραγωγή πετρελαίου ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ+) το α’ τρίμηνο του 2026, εν μέσω αυξανόμενων ενδείξεων παγκόσμιας υπερπροσφοράς πετρελαίου, σύμφωνα με πηγές.

Κύρια μέλη του ΟΠΕΚ+ με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία θα πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη στις 4 Ιανουαρίου και θα επανεξετάσουν την απόφαση -που ελήφθη για πρώτη φορά τον Νοέμβριο- να σταματήσουν τις περαιτέρω αυξήσεις της προσφοράς πετρελαίου κατά το πρώτο τρίμηνο, μετά την ταχεία ανάκαμψη της παραγωγής νωρίτερα φέτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συμμαχία επιβεβαίωσε την πολιτική αυτή κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στις αρχές του μήνα και πιθανότατα θα το ξανακάνει κι αυτή τη φορά, σύμφωνα με το Bloomberg.

Στον απόηχο αυτών των εξελίξεων, οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν ελαφρώς. Συγκεκριμένα, το αργό πετρέλαιο τύπου μπρεντ έπεσε σήμερα το πρωί (30.12.2025) κατά 0,15% περίπου στα 61,85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχώρησε κατά 0,12% στα 58,01 δολάρια το βαρέλι.

Σημειώνεται ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του αργού πετρελαίου έχουν χάσει 17% φέτος και οδεύουν προς τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από την πανδημία του 2020, καθώς η προσφορά αυξήθηκε τόσο από τον ΟΠΕΚ+ όσο και από τους ανταγωνιστές του, ενώ η παγκόσμια ζήτηση επιβραδύνθηκε.

Παράλληλα, φορείς, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, προβλέπουν ρεκόρ υπερπροσφοράς το επόμενο έτος και ακόμη κι η γραμματεία του ΟΠΕΚ, που συνήθως είναι πιο αισιόδοξη από άλλες, προβλέπει ότι θα υπάρξει πλεόνασμα προσφοράς.