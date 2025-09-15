Διεθνή

Όχι λέει το Πεκίνο σε αμερικανικούς δευτερογενείς δασμούς στην αγορά ρωσικού πετρελαίου

H Κίνα δεσμεύτηκε ότι θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων δικαιωμάτων και συμφερόντων των κινεζικών επιχειρήσεων
Αντιτίθεται η Κίνα στις εκκλήσεις των ΗΠΑ προς τις χώρες της G7 και το ΝΑΤΟ να επιβάλουν δευτερογενείς δασμούς στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πεκίνου.

Παράλληλα, η Κίνα δεσμεύτηκε ότι θα λάβει τα αναγκαία μέτρα, απέναντι στις εκκλήσεις των ΗΠΑ για τους δασμούς, για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των κινεζικών επιχειρήσεων.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας κάλεσε την Ουάσινγκτον να είναι «συνετή στα λόγια και τις πράξεις της» και να επιδιώκει την επίλυση των διαφορών μέσω ισότιμου και εποικοδομητικού διαλόγου.

Διεθνή
