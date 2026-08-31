Πίεση από την Ουάσιγκτον στη G20 για περαιτέρω οικονομική απομόνωση του Ιράν

Οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών μελών της G20 συνεδριάζουν σήμερα και αύριο (31/8 και 1/9/2026) στις ΗΠΑ εν μέσω δασμών από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ και πίεσης προκειμένου να συμμετάσχουν στον οικονομικό πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Οι ΗΠΑ φιλοξενούν την πρώτη μιας σειράς συνόδων της G20 στο έδαφός τους σε ξενοδοχειακό συγκρότημα πλάι σε γήπεδο γκολφ στους πρόποδες των Απαλαχίων, στην Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας.

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Ο Αμερικανός υπουργός Σκοτ Μπέσεντ θα συντονίσει τις συνομιλίες, παρουσία αντιπροσωπειών της Κίνας, της Ινδίας, της Ιαπωνίας, της Γαλλίας κ.α.. Μαζί του θα είναι και ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας (Fed) Κέβιν Γουόρς.

Στις συνομιλίες αναμένεται να πρωταγωνιστήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που συμπληρώνει έξι και πλέον μήνες.

Ο Σκοτ Μπέσεντ πρόσφατα απηύθυνε προειδοποίηση στις χώρες που συνεχίζουν τις εμπορικές ανταλλαγές με την Τεχεράνη, επισείοντας την απειλή να τις αποκλείσει από το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του, ο κ. Μπέσεντ θα διατρανώσει το μήνυμά του εναντίον του Ιράν στη συνάντηση που θα έχει με ομολόγους του στην Άσβιλ.

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Άλλη εστία εντάσεων είναι οι δασμοί. Παρά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ακύρωσε μεγάλο μέρος των τελωνειακών δασμών, η αμερικανική κυβέρνηση απέχει πολύ από το να εγκαταλείψει αυτό το μέσο. Εξάλλου, μόλις ενεπλάκη σε εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά, μέλος της G20 και της G7.

«Καθώς βρίσκεται τώρα σε εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά, δεν υπάρχει ενότητα στην G7. Και χωρίς ενότητα στην G7, είναι δύσκολο να πας στην G20 και να κάνεις λεπτές συνομιλίες», σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζος Λίπσκι, ερευνητής του κέντρου μελετών Atlantic Council.

Ο κύκλος των συναντήσεων της G20 προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Δεκεμβρίου με τη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη Φλόριντα, σε πολυτελές συγκρότημα γκολφ που ανήκει στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.