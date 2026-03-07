Διεθνή

Προληπτική μείωση παραγωγής πετρελαίου στο Κουβέιτ λόγω της έντασης στα Στενά του Ορμούζ

Η αναπροσαρμογή είναι αυστηρά προληπτική και θα εξεταστεί εκ νέου ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης
REUTERS
REUTERS

Σε εφαρμογή έθεσε το Κουβέιτ μία προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου, αλλά και της διύλισης, μετά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν κατά της χώρας και τις «ιρανικές απειλές σχετικά με την ασφαλή διέλευση των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωσή της η κοινοπραξία Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

Ειδικότερα, η κρατική πετρελαϊκή εταιρία του Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της για τη διαχείριση των κινδύνων στην αγορά πετρελαίου, αλλά και για τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η αναπροσαρμογή είναι αυστηρά προληπτική και θα εξεταστεί εκ νέου ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ η KPC παραμένει έτοιμη για την επαναφορά των επιπέδων παραγωγής, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

