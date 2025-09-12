Πρόταση ΗΠΑ για νέες κυρώσεις της G7 στη ρωσική ενεργειακή αγορά

Θα παροτρύνουν οι ΗΠΑ τους συμμάχους τους στην G-7 να επιβάλουν δασμούς έως και 100% στην Κίνα και την Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, Η πρόταση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών για την άσκηση οικονομικής πίεσης στη Ρωσία, με στόχο να πειστεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Παράλληλα με την πρόταση επιβολής δασμών, οι ΗΠΑ θα καλέσουν τις χώρες της G-7 να εξετάσουν τη νομική δυνατότητα κατάσχεσης ακινητοποιημένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη στήριξη της ουκρανικής άμυνας. Υπενθυμίζεται ότι τα περισσότερα από τα περίπου 300 δισ. δολάρια των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ξεχωριστά, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν συζητήσει με Ευρωπαίους ομολόγους τους την ιδέα της σταδιακής κατάσχεσης των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας, ώστε να αυξηθεί η πίεση στη Μόσχα να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Τα κέρδη που παράγονται από τα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για την παροχή δανείων στην Ουκρανία.

Πρωταγωνιστικός ρόλος της Ινδίας στις εισαγωγές ρωσικού αργού στην Ασία

Ο Καναδάς, ο οποίος ασκεί την προεδρία της G-7, συγκάλεσε συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ομάδας την Παρασκευή για να «συζητήσουν περαιτέρω μέτρα για την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία και τον περιορισμό του πολεμικού της μηχανισμού», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η πρόταση των ΗΠΑ προβλέπει δευτερογενείς δασμούς 50% έως 100% στην Κίνα και την Ινδία, καθώς και περιοριστικά εμπορικά μέτρα τόσο στις εισαγωγές όσο και στις εξαγωγές, με στόχο τον περιορισμό της ροής ρωσικής ενέργειας και την αποτροπή της μεταφοράς τεχνολογιών διπλής χρήσης στη Ρωσία, σύμφωνα με την πρόταση.

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό των προτάσεων.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι είναι πρόθυμος να επιβάλει νέους, σαρωτικούς δασμούς στην Ινδία και την Κίνα για να ωθήσει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία — αλλά μόνο εάν το ίδιο πράξουν και τα έθνη στην Ευρώπη.

Ο Τραμπ διατύπωσε το ερώτημα αυτό όταν τηλεφώνησε σε συνάντηση με ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ήταν πρόθυμες να αντιγράψουν τους δασμούς που επιβάλλει η Ευρώπη σε οποιαδήποτε από τις δύο χώρες, ανέφερε νωρίτερα το Bloomberg.

Η πρόταση αποτελεί πρόκληση δεδομένου ότι πολλά έθνη στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας, έχουν μπλοκάρει αυστηρότερες κυρώσεις που στοχεύουν στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Τέτοια μέτρα θα απαιτούσαν την υποστήριξη όλων των κρατών μελών.

Η πρόταση του Τραμπ έρχεται μετά την παρέλευση της προθεσμίας που έθεσε ο Πούτιν για να πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό Βολοντίμιρ Ζελένσκι , χωρίς να υπάρχει ένδειξη ότι ο Ρώσος ηγέτης ενδιαφερόταν πραγματικά να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο. Αντ’ αυτού, η Μόσχα έχει εντείνει την εκστρατεία βομβαρδισμών στην Ουκρανία.