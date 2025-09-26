Ρούτε: Το ΝΑΤΟ δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καταρρίπτει drones με ακριβό εξοπλισμό

Σε ωμή παραδοχή σύμφωνα με την οποία οι δυτικοί στρατοί δεν μπορούν να συνεχίσουν να καταρρίπτουν εισερχόμενα drones με ακριβούς πυραύλους προχώρησε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προσθέτοντας ότι το ΝΑΤΟ μαθαίνει γρήγορα από την Ουκρανία για το πώς να αντιμετωπίσει τα ρωσικά drones και θα αναπτύξει νέες τεχνολογίες τις επόμενες εβδομάδες.

«Δεν είναι βιώσιμο να καταρρίπτετε drones αξίας χιλιάδων ή δύο χιλιάδων δολαρίων με πυραύλους που σας κοστίζουν ίσως μισό εκατομμύριο ή ένα εκατομμύριο δολάρια», δήλωσε ο Ρούτε (NATO) στον αρχισυντάκτη ειδήσεων του Bloomberg, Τζον Μίκλεθγουεϊτ, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. «Όλοι μας αναπτύσσουμε γρήγορα τις τεχνολογίες και μαθαίνουμε από τους Ουκρανούς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτηθείς αν το ΝΑΤΟ δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό, ο Ρούτε είπε «βραχυπρόθεσμα, ναι», προσθέτοντας ότι το ΝΑΤΟ μαθαίνει από τους Ουκρανούς και αναπτύσσει γρήγορα τεχνολογία για να την εφαρμόσει τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Ρούτε είπε ότι η προσπάθεια είχε ως στόχο να διασφαλίσει ότι «δίπλα στον πιο παραδοσιακό τρόπο αντιμετώπισης αυτού, έχουμε αυτή την τεχνολογία αναχαίτισης στα χέρια μας».

Οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν αντιμετωπίσει μια σειρά παραβιάσεων από ρωσικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις τελευταίες ημέρες, περιστατικά που έθεσαν μια άνευ προηγουμένου δοκιμασία για την αξιοπιστία της συμμαχίας, ακριβώς τη στιγμή που η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις και στις πολιτικές υποδομές της Ουκρανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τις τελευταίες ημέρες, οι σύμμαχοι διαφωνούν δημόσια για το τι πρέπει να κάνουν σχετικά με την διέλευση ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ: να τα καταρρίψουν ή όχι. Αλλά σε μια τεταμένη συνάντηση στη Μόσχα, Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποίησαν το Κρεμλίνο αυτή την εβδομάδα ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να απαντήσει σε περαιτέρω παραβιάσεις του εναέριου χώρου του με πλήρη ισχύ, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών, ανέφερε το Bloomberg.

Ο Ρούτε αρνήθηκε να σχολιάσει αυτές τις συνομιλίες, αλλά αναγνώρισε ότι «αυτό το είδος μηνυμάτων» συμβαίνει «συνεχώς» ανεπίσημα. Αλλά χαρακτήρισε τις πρόσφατες εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία «πολύ ανησυχητικές». Η κυβέρνηση εκεί διερευνά πιθανή ρωσική εμπλοκή.

«Όσον αφορά τα μαχητικά αεροσκάφη, αυτό δεν είναι καινούργιο. Είναι κακό, πρέπει να σταματήσει, αλλά οι πιλότοι μας ξέρουν τι να κάνουν και αν χρειαστεί μπορούν να κάνουν το απόλυτο», είπε.

Ρώσοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι τα αεροπλάνα τους διέσχισαν τον εσθονικό εναέριο χώρο και επέμειναν ότι δεν προσπαθούν να δοκιμάσουν το ΝΑΤΟ. Είπαν επίσης ότι ένα άλλο περιστατικό κατά το οποίο μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέρασαν στην Πολωνία ήταν λάθος.

Ο Ρούτε χαιρέτισε ως «φανταστική» τη δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο στρατός του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχασε στον πόλεμό του με τη Ρωσία με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετικά με τον Τραμπ που αποκάλεσε τη Ρωσία «χάρτινη τίγρη», είπε ότι «χτύπησε ένα νεύρο στο Κρεμλίνο και ενδεχομένως στο υψηλότερο επίπεδο».

«Κάπως δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να τους φέρουμε στο τραπέζι», είπε ο Ρούτε. «Και θα πρέπει να υπάρχει ένα τραπέζι, όχι στη Ρωσία, αλλά κάπου στον κόσμο, όπου τουλάχιστον ο Ζελένσκι και ο Πούτιν θα κάθονται και θα συζητούν τα δύσκολα ζητήματα, πώς να τερματιστεί ο πόλεμος».

Ο Ρούτε μίλησε μετά από μια περίοδο αρκετών εβδομάδων που έθεσε μια σημαντική δοκιμασία για την ηγεσία του. Το Άρθρο 4 του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το οποίο πυροδοτεί διαβουλεύσεις σχετικά με μια αντιληπτή απειλή, έχει επικαλεστεί μόνο εννέα φορές από την ίδρυση της συμμαχίας το 1949 – και δύο από αυτές τις περιπτώσεις ήταν αυτόν τον μήνα, μετά τις εισβολές στην Πολωνία και την Εσθονία.

Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο, ο Ρούτε έπεισε την Ευρώπη και τον Καναδά να δεσμευτούν να δαπανήσουν το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα, χαρίζοντας στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μια σημαντική νίκη με αντάλλαγμα μια ισχυρή δήλωση υποστήριξης για τη συμμαχία.

Ο Ρούτε είπε ότι ο Τραμπ ήταν καλός για τη συμμαχία δεδομένης της πίεσης που άσκησε στα κράτη μέλη να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες.

«Είμαι πάντα σίγουρος για το ΝΑΤΟ, αλλά νομίζω ότι η άνοδος του Προέδρου Τραμπ στην εξουσία βοήθησε πραγματικά», είπε ο Ρούτε. Είπε ότι ο στόχος τώρα είναι να ασκηθεί νέα πίεση στον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν «ώστε να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε».