Σερβία: Επιμένουν οι ΗΠΑ στο λουκέτο του κρατικού διυλιστηρίου

Με σκοπό να μη παραταθεί η λειτουργία του διυλιστηρίου της Πετρελαϊκής Βιομηχανίας NIS που βρίσκεται στη Σερβία, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν ενέκρινε το αίτημα της να λάβει ειδική άδεια εισαγωγής πρώτης ύλης.

Συγκεκριμένα, η Πετρελαϊκή Βιομηχανία της Σερβίας NIS υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, από τον περασμένο Οκτώβριο, εξαιτίας της ιδιοκτησιακής δομής της εταιρίας όπου το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών (51,16%) ανήκει στην Gazprom Neft. Η ρωσική αυτή εταιρία φέρεται να χρηματοδοτεί την εισβολή στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος της Σερβίας ανακοινώνοντας την απόφαση των ΗΠΑ, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, δήλωσε απογοητευμένος.

«Περιμέναμε να λάβουμε άδεια από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να συνεχίσουμε τη λειτουργία του διυλιστηρίου, αλλά δεν λάβαμε θετική απόφαση από τις ΗΠΑ. Είμαι απογοητευμένος» δήλωσε ο Βούτσιτς.

Ο Σέρβος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση έδωσε τη συγκατάθεσή της στην NIS για να σταματήσει την λειτουργία του το διυλιστήριο στο Πάντσεβο. Ανέφερε ότι τα αποθέματα όλων των ειδών καυσίμων επαρκούν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2026, συμπλήρωσε ωστόσο ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να τα προμηθεύονται σε πρατήρια άλλων εταιριών. Σημειώνεται ότι η NIS κατέχει το 47% των πρατηρίων λιανικής πώλησης ορυκτών καυσίμων στη Σερβία. Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς αναφέρθηκε και στις αποκαλούμενες έμμεσες κυρώσεις τονίζοντας την ανάγκη «να πληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν οι μισθοί των εργαζομένων στην NIS και να εξοφληθούν όλοι οι προμηθευτές πριν να σταματήσουν τη συνεργασία με την εταιρία οι ντόπιες τράπεζες». Οι ξένες τράπεζες στη Σερβία διέκοψαν ήδη τη συνεργασία με την NΙS από τις αρχές Οκτωβρίου όταν τέθηκαν σε ισχύ οι αμερικανικές κυρώσεις.

Η αντιπολίτευση στη Σερβία καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία ότι θυσιάζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας για να εξυπηρετήσει την πολιτική της Μόσχας. Τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την κεντροδεξιά έως την κεντροαριστερά, υποστηρίζουν την ανάγκη αναγκαστικής κρατικοποίησης του διυλιστηρίου της NIS. Ο Βούτσιτς για την ώρα απορρίπτει ένα τέτοιο ενδεχόμενο σημειώνοντας ότι «δεν θα ακολουθήσει κομμουνιστικές πρακτικές».

Η Σερβία είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που κατέχει καθεστώς προς ένταξη στην ΕΕ και δεν επέβαλε κυρώσεις κατά της Ρωσίας εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία.