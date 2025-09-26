Συμφωνία ΗΠΑ – Κομισιόν για πλαφόν στους δασμούς

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, στους αιφνιδιαστικούς δασμούς που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ευρωπαϊκά προϊόντα όπως φάρμακα, φορτηγά και έπιπλα, δίνοντας στη δημοσιότητα κοινή δήλωση με την Ουάσιγκτον και υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους ευρωπαίους εξαγωγείς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ΗΠΑ δεσμεύονται ότι ο συνολικός δασμός στα ευρωπαϊκά προϊόντα δεν θα ξεπεράσει το 15%. Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει τόσο τον βασικό δασμό MFN (Most Favored Nation) – δηλαδή δασμός του πλέον ευνοούμενου κράτους – όσο και τον επιπλέον δασμό που επιβάλλεται βάσει του άρθρου 232 του αμερικανικού νόμου για την επέκταση του εμπορίου του 1962. Τα μέτρα αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες – φαρμακευτικά προϊόντα, ημιαγωγούς και ξυλεία – και, σύμφωνα με την Κομισιόν, η ΕΕ είναι ο μόνος εταίρος των ΗΠΑ που έχει εξασφαλίσει ανώτατο πλαφόν, προσφέροντας σαφές πλαίσιο προστασίας για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές.

Πηγές της Κομισιόν ανέφεραν ότι η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αιφνιδιασμό, καθώς δεν είχε προηγηθεί σχετική ενημέρωση. Μόλις μία ημέρα πριν, ο Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς είχε συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του σε θετικό κλίμα, χωρίς καμία ένδειξη ότι θα επιβληθούν νέα εμπορικά μέτρα. Όπως σημείωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής, «ένα μόνο πρόσωπο αποφασίζει στις ΗΠΑ και ακόμη και αν υπάρχουν διαβεβαιώσεις, κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι δεν θα ανατραπούν».

Η στάση αυτή αντικατοπτρίζει τη γενικότερη ανησυχία στις Βρυξέλλες για τη μεταβλητότητα της αμερικανικής στάσης σε καίρια ζητήματα, όπως το Ουκρανικό ή τις εμπορικές σχέσεις.

Παρ’ όλα αυτά, η Επιτροπή εμφανίζεται καθησυχαστική, υπογραμμίζοντας ότι το σαφές ανώτατο όριο του 15% αποτελεί εγγύηση για τη σταθερότητα των ευρωπαϊκών εξαγωγών.

«Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συνεχίζουν να συνεργάζονται για την εφαρμογή των δεσμεύσεων της κοινής δήλωσης, ενώ εξετάζονται επιπλέον τομείς για δασμολογικές απαλλαγές και ευρύτερη συνεργασία», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη κοινή δήλωση που εκδόθηκε από ΕΕ και ΗΠΑ.