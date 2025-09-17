Συμβαίνει τώρα:
Συμφωνία ΗΠΑ – Ουκρανίας για από κοινού δέσμευση 150 εκατ. δολαρίων σε fund στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα ορυκτά

Η επένδυση θα υποστηρίξει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και θα ενισχύσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες φυσικών πόρων των ΗΠΑ
Σε συμφωνία ήρθαν η Ουκρανία και ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ προκειμένου να δεσμεύσουν από 75 εκατομμύρια δολάρια η κάθε χώρα σε ένα κοινό επενδυτικό ταμείο που αποτελεί μέρος της συμφωνίας του Κιέβου με την Ουάσινγκτον για τα ορυκτά, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι στο Reuters.

«Ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης των ΗΠΑ έχει προβεί σε πιλοτική δέσμευση ύψους 75 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που η Ουκρανία θα καλύψει», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης (International Development Finance Corporation) αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η επένδυση θα υποστηρίξει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάκαμψη και θα ενισχύσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες φυσικών πόρων των ΗΠΑ.

