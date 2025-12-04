Διεθνή

Συνάντηση Μερτς – Ντε Βέβερ στις Βρυξέλλες για τα παγωμένα ρωσικά assets

Ιδιωτικό δείπνο Μερτς - Ντε Βέβερ - Φον ντερ Λάιεν, εν μέσω προσπάθειας της ΕΕ να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία
Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί σήμερα Παρασκευή (4.12.25) ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναβάλλοντας το προγραμματισμένο ταξίδι του στο Όσλο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Φρίντριχ Μερτς, το τροποποιημένο πρόγραμμα της γερμανικής ηγεσίας περιλαμβάνει ένα ιδιωτικό δείπνο με τον Ντε Βέβερ και την φον ντερ Λάιεν, εν μέσω προσπαθειών να ξεπεραστεί η αντίσταση του Βελγίου στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την υποστήριξη της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το Βέλγιο, το οποίο φιλοξενεί τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία, απέρριψε αυτή την εβδομάδα προτάσεις της ΕΕ που θα χρησιμοποιούσαν ακινητοποιημένα κεφάλαια της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για την κάλυψη 90 δισ. ευρώ (105 δισ. δολάρια) από τις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας.

