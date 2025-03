Συνάντηση πετρελαϊκών κολοσσών με τον Τραμπ για τις τιμές του πετρελαίου

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι περισσότερων από 12 πετρελαϊκών εταιρειών θα μεταφέρουν ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης -αλλά και προειδοποίησης- όταν συναντηθούν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σήμερα (19.3.2025). Οι ηγέτες της βιομηχανίας πετρελαίου λένε ότι έχουν πολλούς λόγους να τον ευχαριστούν.

Ο Ρεπουμπλικάνος είναι ένας απροκάλυπτος υπέρμαχος της αμερικανικής παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, ο οποίος έχει ορκιστεί να απελευθερώσει το δυναμικό του κλάδου. Δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, έχει ήδη λάβει μέτρα για να αρχίσει να καταργεί πολιτικές που αύξησαν το λειτουργικό κόστος και μείωσαν τη ζήτηση για καύσιμα.

Αλλά για τα τουλάχιστον 15 αφεντικά του πετρελαίου που θα επισκεφθούν τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, υπάρχουν επίσης προειδοποιητικά σημάδια σε αυτή την πορεία προς την ενεργειακή κυριαρχία.

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ έχει θέσει ως στόχο για το αργό πετρέλαιο τα 50 δολάρια ανά βαρέλι, που είναι πολύ χαμηλά για να διατηρηθεί κάποια αμερικανική παραγωγή. Ο πρόεδρος έχει περάσει μέρες επαινώντας με ενθουσιασμό την πτώση των τιμών του πετρελαίου που ήρθε αφού πίεσε τον ΟΠΕΚ+ να αυξήσει την παραγωγή και το καρτέλ υποχρεώθηκε.

Εν τω μεταξύ, οι απειλούμενοι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ υποδαυλίζουν τις ανησυχίες της βιομηχανίας για πιθανή οικονομική πτώση, ακόμη και όταν αυτοί αυξάνουν το κόστος των υλικών που χρησιμοποιούν οι πετρελαϊκές εταιρείες για τη διύλιση της βενζίνης και τη διάνοιξη γεωτρήσεων.

«Υποψιάζομαι ότι οι φορείς εκμετάλλευσης είναι ενθουσιασμένοι με τις νέες ευκαιρίες της αγοράς» που θέτει ο Τραμπ, δήλωσε ο Κέβιν Μπουκ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων ClearView Energy Partners LLC στην Ουάσιγκτον. Αλλά είναι επίσης πιθανό «να ανησυχούν για τους αντίθετους ανέμους της ζήτησης από έναν εμπορικό πόλεμο. Και, γενικά μιλώντας, στο χώρο του πετρελαίου, οι υψηλότερες τιμές περνούν καλύτερα από τις χαμηλότερες».

Η συνάντηση θα είναι η πρώτη του είδους της μετά τη δεύτερη ορκωμοσία του Τραμπ και τη δημιουργία ενός νέου Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας για τη χάραξη πολιτικής. Οι συμμετέχοντες πρόκειται να καλύψουν όλο το φάσμα του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ολοκληρωμένων πετρελαϊκών εταιρειών (Exxon Mobil Corp., Chevron Corp., Shell Plc, BP PLC, ConocoPhillips, Hess Corp.), των ανεξάρτητων παραγωγών (Diamondback Energy Inc., Apache της APA Corp., Occidental Petroleum Corp., Continental Resources Inc.), των διυλιστηρίων (Marathon Petroleum Corp. και Phillips 66), ενός διαχειριστή αγωγών (Enbridge Inc.) και μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών πετρελαίου (Baker Hughes Co.).

Ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, επικεφαλής του συμβουλίου ενεργειακής κυριαρχίας του Τραμπ, και ο Ράιτ, ο υπουργός Ενέργειας που είναι αντιπρόεδρος της επιτροπής, αναμένεται επίσης να παραστούν. Η συνεδρίαση θεωρείται ως μια ευκαιρία να ανοίξουν οι γραμμές επικοινωνίας. Είναι επίσης μια ευκαιρία να συζητηθεί το όραμα του Τραμπ για την απελευθέρωση της αμερικανικής ενέργειας και πώς θα επιτευχθεί αυτό, λένε πηγές στο Bloomberg.

Στελέχη της βιομηχανίας αναμένεται να επαινέσουν τις πρώτες κινήσεις του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της απόφασής του να τερματίσει μια παύση αδειοδότησης της εποχής Μπάιντεν, η οποία σταμάτησε νέες άδειες εξαγωγής αμερικανικού φυσικού αερίου στο εξωτερικό.

«Η ενεργειακή ατζέντα του προέδρου Τραμπ έχει θέσει το έθνος μας σε μια πορεία προς την ενεργειακή κυριαρχία», ανέφερε η Μπέθανι Γουίλιαμς, εκπρόσωπος του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API). Το API, το οποίο πρωτοστάτησε στη διοργάνωση της συνόδου, έχει ήδη εκθέσει τμήματα του σχεδίου του για την επίτευξη του ενεργειακού οράματος του Τραμπ με λεπτομερείς συστάσεις πολιτικής για 10 οργανισμούς τον περασμένο Δεκέμβριο.

Μια κορυφαία προτεραιότητα της βιομηχανίας πετρελαίου είναι η απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης (δηλαδή, να γίνεται πιο γρήγορα και ευκολότερα) και η μείωση της δυνατότητας δικαστικής επανεξέτασης των αποφάσεων για τις ομοσπονδιακές άδειες ακόμη και χρόνια μετά την έκδοση των εγκρίσεων. Αυτό θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερη ασφάλεια και σιγουριά για τις εταιρείες, καθώς θα είναι πιο εύκολο να προγραμματίσουν και να αναπτύξουν τα έργα τους χωρίς αβεβαιότητες ή καθυστερήσεις λόγω νομικών αναθεωρήσεων.

Ενώ ορισμένες αλλαγές μπορούν να γίνουν διοικητικά, θεωρούνται πιο ανθεκτικές αν περάσουν από το Κογκρέσο και κατοχυρωθούν με νόμο. Ορισμένοι ηγέτες της πετρελαϊκής βιομηχανίας προειδοποιούν επίσης ότι η υπόσχεση του Τραμπ να μειώσει τις τιμές της ενέργειας δεν είναι συμβατή με την αύξηση της εγχώριας παραγωγής αργού. Και οι επενδυτές έχουν δείξει λίγη υπομονή για τις αδιάκοπες δαπάνες για νέες γεωτρήσεις.

Δεν είναι σαφές πόσο συμπαθής είναι ο πρόεδρος σε αυτή τη δυναμική. Τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ έκανε ακόμη προεκλογική εκστρατεία για την προεδρία, καυχιόταν ότι οι τιμές της ενέργειας θα πέσουν κατακόρυφα επειδή οι πετρελαϊκές εταιρείες θα αυξήσουν επιθετικά τις γεωτρήσεις.

«Ας βγάλουν τους εαυτούς τους με γεωτρήσεις από τη δουλειά, δεν δίνω δεκάρα», είχε πει τότε ο Τραμπ. Οι κορυφαίοι οικονομικοί σύμβουλοι του προέδρου θεωρούν ότι οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την αντιστάθμιση τυχόν πληθωριστικών πιέσεων από τη χρήση των δασμών του για την αναδιαμόρφωση των παγκόσμιων εμπορικών ροών.

Όμως ο Χάρολντ Χαμ, ο ιδρυτής της Continental Resources, ο οποίος θα συμμετάσχει στη συνάντηση, δήλωσε στο Bloomberg News την περασμένη εβδομάδα ότι απαιτούνται τιμές γύρω στα 80 δολάρια ανά βαρέλι για να ξεκλειδώσει κάποια παραγωγή.

Χθες Τρίτη (18.3.2025), το αμερικάνικο αργό West Texas Intermediate (WTI), ο αμερικανικός δείκτης αναφοράς, έκλεισε στα 66,90 δολάρια, από 75,89 δολάρια την πρώτη πλήρη ημέρα του Τραμπ στον Λευκό Οίκο φέτος.