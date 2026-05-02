Ο ΟΠΕΚ+ αυξάνει την παραγωγή πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ

Επτά χώρες του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν να αυξήσουν την παραγωγή στο πετρέλαιο τον Ιούνιο, παρά την προ ημερών αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ).

Η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά 188.000 βαρέλια πετρέλαιο την μέρα, με τα μέλη του ΟΠΕΚ+ να δίνουν και επικοινωνιακή απάντηση, καθώς είχαν υπάρξει αμφιβολίες για το μέλλον του Οργανισμού μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ.

Η αύξηση είναι παρόμοια με την αύξηση του περασμένου μήνα κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα, μείον το μερίδιο των ΗΑΕ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η αύξηση της παραγωγής είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικές μέχρι τώρα καθώς το μεγαλύτερο μέρος των μεταφορών καυσίμων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει διακοπεί λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Σημειώνεται πως τα ΗΑΕ αποτελούσαν τον τρίτο μεγαλύτερο παίκτη του ΟΠΕΚ καθώς παρήγαγαν περίπου 2,9 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.

Η εκτιμώμενη απώλεια στην παραγωγή αργού πετρελαίου του Κόλπου υπολογίζεται σε σχεδόν 60% τον Απρίλιο σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Goldman Sachs μέχρι πριν λίγες ημέρες οι ζημιές σε ενεργειακές υποδομές λόγω του πολέμου στο Ιράν είχαν οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής από τις χώρες του Κόλπου κατά 14,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.