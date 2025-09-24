Συνεχίζεται η δημοσιονομική κρίση στην Αργεντινή – Τα σενάρια για ένα νέο δάνειο

Σε αναμονή ουσιαστικής βοήθειας από τη διεθνή κοινότητα βρίσκεται η Αργεντινή, καθώς οι ΗΠΑ υπαινίσσονται μια πιο αποφασιστική στήριξη για την αντιστροφή της μεγάλης πτώσης του πέσο (εθνικό νόμισμα Αργεντινής), όμως προς το παρόν η χώρα λαμβάνει μόνο επιταχυνόμενη χρηματοδότηση από τους διεθνείς δανειστές.

Η Παγκόσμια Τράπεζα και η Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης ανακοίνωσαν την Τρίτη (23.9.25) ότι θα αποδεσμεύσουν χρήματα που είχαν ήδη υποσχεθεί στην Αργεντινή ή θα τα στείλουν πιο γρήγορα, ώστε ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι να μπορέσει να τα θέσει σε εφαρμογή πιο γρήγορα. Η υποσχεθείσα υποστήριξη από τους δύο δανειστές ακολούθησε τη δήλωση της Δευτέρας (22.9.25) του υπουργού Οικονομικών, Σκοτ ​​Μπέσεντ, ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν ό,τι χρειαστεί για να βοηθήσουν τον σύμμαχό τους στη Νότια Αμερική, συμπεριλαμβανομένων των δανείων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ίσως ποντάρουν στο ότι η δημόσια δέσμευσή τους προς την Αργεντινή είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται περισσότερο ο σύμμαχός τους για να σταθεροποιήσει το πέσο. Αν αυτή η στρατηγική αποδώσει, ο Μιλέι δεν θα χρειαστεί να δαπανήσει πολύτιμα αποθέματα για να παρέμβει στην αγορά συναλλάγματος.

«Επί της ουσίας, οι καλύτερες παρεμβάσεις είναι αυτές που δεν συμβαίνουν ποτέ στην πραγματικότητα, αλλά μένουν λεκτικές. Εάν οι ΗΠΑ σηματοδοτήσουν ένα backstop για την Αργεντινή, μπορεί στην πραγματικότητα να μην χρειαστεί ποτέ να ενεργήσουν επ’ αυτού. Αυτό μπορεί να είναι το σχέδιο δράσης, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει βραχυπρόθεσμα», έγραψε o Ρόμπιν Μπρουκς ανώτατος συνεργάτης στο Brookings Institution με έδρα την Ουάσινγκτον, σε μια ανάρτηση στο X (πρώην Twitter).

Αλλά το βραχυπρόθεσμο μπορεί να μην είναι αρκετό. Ο Μιλέι αντιμετωπίζει κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις 26 Οκτωβρίου. Θα χρειαστεί μια σταθερή απόδοση για να βελτιώσει το κόμμα του τη θέση του συνασπισμού του στο Κογκρέσο και να είναι σε θέση να συνεχίσει να εφαρμόζει τις οικονομικές του μεταρρυθμίσεις.

Την Τρίτη, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε βοήθεια, καθισμένος δίπλα στον Μιλέι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, ο ηγέτης των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι η κυβέρνηση της Αργεντινής χρειάζεται «πακέτο διάσωσης».

Ούτε ο Τραμπ ούτε ο Μπέσεντ έχουν διευκρινίσει εάν πρόκειται να δοθεί περισσότερη βοήθεια, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα εάν οι κινήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και της IDB θα είναι αρκετές για να κατευνάσουν την αγορά.

Το πέσο σημείωσε άνοδο σχεδόν 4% την Τρίτη, μετά από μια απότομη πτώση την περασμένη εβδομάδα εν μέσω φόβων ότι ο Μιλέι χάνει την έλξη του με το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ηγέτης των φιλελεύθερων δεν μπόρεσε να διατηρήσει το πέσο εντός μιας ζώνης συναλλαγών που ορίστηκε στο πλαίσιο ενός δανείου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έλαβε η Αργεντινή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο νωρίτερα φέτος.

Η ξαφνική πτώση του πέσο προκάλεσε ανησυχία στους Αργεντινούς, οι οποίοι έχουν συχνά πληγεί από τις νομισματικές καταρρεύσεις όλα αυτά τα χρόνια.

Από τότε που το κόμμα του Μιλέι έχασε άσχημα σε μια κρίσιμη τοπική ψηφοφορία πριν από δύο εβδομάδες, η αξία του πέσο υποχωρεί έναντι του δολαρίου ΗΠΑ σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση, αναγκάζοντας τις τοπικές αρχές να διοχετεύσουν έως και 700 εκατομμύρια δολάρια στην αγορά συναλλάγματος για να αποτρέψουν μια οδυνηρή υποτίμηση του πέσο.

Ένα ισχυρό πέσο ήταν πάντα μέρος του σχεδίου διάσωσης του Milei, μαζί με την περικοπή των δημόσιων δαπανών, για να τεθεί υπό έλεγχο ο ανεξέλεγκτος πληθωρισμός και να σταθεροποιηθεί η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Νότιας Αμερικής.