Τα διυλιστήρια της Κίνας στρέφονται στο ρωσικό πετρέλαιο ενώ οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις στην Ινδία

Τις αγορές του ναυαρχικού αργού ρωσικού πετρελαίου έχουν αυξήσει τα διυλιστήρια πετρελαίου στην Κίνα, εκμεταλλευόμενα την ευκαιρία να πάρουν μειωμένα φορτία που παραιτήθηκαν από την Ινδία καθώς η Ουάσιγκτον αυξάνει τους εμπορικούς δασμούς κατά του Νέου Δελχί.

Ενώ η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού πετρελαίου, τείνει να δέχεται παραδόσεις από την Άπω Ανατολή της χώρας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής τον Αύγουστο, οι αποστολές Ουραλίων – τα οποία φορτώνονται από λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας – ήταν σχεδόν 75.000 βαρέλια την ημέρα. Αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από τον ετήσιο μέσο όρο των περίπου 40.000 βαρελιών, σύμφωνα με την Kpler. Αντίθετα, οι εξαγωγές προς την Ινδία μειώθηκαν σε όχι περισσότερα από 400.000 βαρέλια την ημέρα αυτόν τον μήνα, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 1,18 εκατομμυρίων, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι ροές εξαγωγών της Urals σε ροή καθώς ο Τραμπ απειλεί την Ινδία

«Γενικά, τα κινεζικά διυλιστήρια βρίσκονται σε άνετη θέση να συνεχίσουν να προμηθεύονται ρωσικό πετρέλαιο προς το παρόν, σε αντίθεση με τα ινδικά διυλιστήρια», δήλωσε ο Jianan Sun, αναλυτής της Energy Aspects Ltd. Η Urals – η οποία αποστέλλει από τη δυτική Ρωσία – παραμένει ανταγωνιστική έναντι εναλλακτικών ποιοτήτων από τη Μέση Ανατολή, ανέφερε η Sun.

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου επικεντρώνεται στις μετατοπίσεις στις παγκόσμιες ροές καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντείνει μια διπλωματική προσπάθεια για να προσπαθήσει να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Ουάσινγκτον διπλασίασε τον δασμό σε όλες τις ινδικές εισαγωγές για να τιμωρήσει τη χώρα για την αγορά ρωσικού αργού, αν και δεν έχει ακόμη εφαρμόσει ένα συγκρίσιμο μέτρο κατά της Κίνας εν μέσω εμπορικής εκεχειρίας με το Πεκίνο. Τα ασιατικά έθνη είναι οι κορυφαίοι αγοραστές πετρελαίου της Μόσχας.