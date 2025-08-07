Τα κρατικά διυλιστήρια της Ινδίας σταματούν τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία καθώς οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση

Αποσύρονται προς το παρόν τα κρατικά διυλιστήρια πετρελαίου της Ινδίας από τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου, καθώς η Ουάσινγκτον εντείνει την πίεση στο Νέο Δελχί σχετικά με τις ροές με ένα κύμα σκληρών δασμών.

Εταιρείες όπως η Indian Oil Corp., η Bharat Petroleum Corp. και η Hindustan Petroleum Corp. σχεδιάζουν να παραλείψουν τις spot αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου στον επερχόμενο κύκλο αγορών, μέχρι να υπάρξει σαφής κυβερνητική καθοδήγηση. Η απομάκρυνση των κρατικών διυλιστηρίων πετρελαίου της Ινδίας θα επηρεάσει την αγορά των ρωσικών φορτίων Urals για τη φόρτωση του Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου έχει επικεντρωθεί στις αγορές αργού πετρελαίου από την Ινδία, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τον δασμό σε όλες τις ινδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ ως άμεση τιμωρία για τα διυλιστήρια της χώρας που αγοράζουν ρωσικό αργό. Η κλιμάκωση – η οποία δεν έχει ακόμη συνοδευτεί από παρόμοια δράση κατά της Κίνας, ενός άλλου σημαντικού αγοραστή – έχει ως στόχο να πιέσει τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ένταση έχει επηρεάσει τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αυτή την εβδομάδα, καθώς οι traders αξιολογούν τις πιθανότητες διαταραχής των ροών, καθώς και την ικανότητα της Μόσχας να βρει εναλλακτικούς αγοραστές σε περίπτωση που τα ινδικά διυλιστήρια επιλέξουν να αγοράσουν λιγότερα βαρέλια. Το Brent σημείωσε μικρή μεταβολή κοντά στα 67 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη, μετά από πενθήμερη πτώση.

Επισήμως, το Νέο Δελχί δεν έχει δώσει καμία οδηγία στα διυλιστήρια να σταματήσουν να αγοράζουν αργό πετρέλαιο της Μόσχας, με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι να αντιδρά στους δασμούς του Τραμπ. Το Bloomberg ανέφερε νωρίτερα ότι τα διυλιστήρια είχαν κληθεί να καταρτίσουν σχέδια για την αγορά μη ρωσικού αργού πετρελαίου.

Πέρα από τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι παραγωγοί πετρελαίου και τα διυλιστήρια συνήθως ασχολούνται με αγορές σε βραχυπρόθεσμους κύκλους, με τα φορτία να κρατούνται περίπου ενάμιση έως δύο μήνες πριν από τη φόρτωση. Αυτό το μοτίβο προγραμματισμού επιτρέπει στους χρήστες να διασφαλίζουν ότι έχουν αρκετά διαθέσιμα για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Ενώ οι συνολικές αγορές Ουραλίων που φορτώνονται τον Οκτώβριο από τα διυλιστήρια της Ινδίας είναι απίθανο να μειωθούν στο μηδέν, μια πτώση θα μπορούσε να προκαλέσει μια έξαρση για άλλες ποιότητες, με τα φορτία από τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική ως εναλλακτικές λύσεις, ανέφεραν οι traders, οι οποίοι αγοράζουν και πωλούν σε όλη την περιοχή. Οι συζητήσεις για τα φορτία του Οκτωβρίου δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, αν και οι traders προβλέπουν μεγαλύτερες ρωσικές εκπτώσεις και περισσότερες προσφορές προς την Κίνα, η οποία συνήθως δεν δέχεται πολλά από αυτά.

Στα τέλη Ιουλίου, οι αγορές Ουραλίων που φορτώνονται τον Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκαν με την Ινδία να αγοράζει λιγότερα βαρέλια λόγω ακριβών προσφορών. Έκτοτε, τα κρατικά διυλιστήρια έχουν εκδώσει μια σειρά από προσφορές, απορροφώντας spot φορτία από άλλες περιοχές. Οι ιδιωτικές εταιρείες επεξεργασίας Reliance Industries Ltd. και Nayara Energy Ltd., εν τω μεταξύ, ήταν σιωπηλές, με την τελευταία να αντιμετωπίζει μια απότομη πτώση στους ρυθμούς λειτουργίας μετά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα φορτία Ουραλίων – η βασική ποιότητα αργού πετρελαίου της Ρωσίας από τα δυτικά της χώρας – για φόρτωση τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο είναι πιθανό να παραδοθούν όπως έχει προγραμματιστεί, εκτός εάν το Νέο Δελχί συμβουλεύσει διαφορετικά, ανέφεραν οι πηγές. Τις τελευταίες ημέρες, τα δεξαμενόπλοια έχουν εκφορτώσει ορισμένα φορτία σε ινδικά λιμάνια, αν και με κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Στο αποκορύφωμά της, η Ινδία εισήγαγε περισσότερα από 2 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου την ημέρα, από σχεδόν μηδενικές αγορές πριν από τον πόλεμο της Ουκρανίας.

«Θα υπάρξουν κάποιες λειτουργικές διαταραχές για ένα διάστημα, αλλά η προσφορά-ζήτηση αργού πετρελαίου θα εξισορροπηθεί», δήλωσε ο R. Ramachandran, πρώην διευθυντής διυλιστηρίων της Bharat Petroleum. Εάν οι ρωσικές προμήθειες είναι πιο δύσκολες, «το αργό πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής – με τα γεωγραφικά πλεονεκτήματα και ένα ευρύ φάσμα ποιότητας – θα αποτελέσει ένα βασικό υποκατάστατο, ειδικά από τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ», είπε κλείνοντας ο R. Ramachandran.