Τα σενάρια για νέους φόρους κλονίζουν τις τραπεζικές μετοχές της Ευρώπης

Η μεγαλύτερη άνοδος των τραπεζικών μετοχών στην ΕΕ εδώ και 16 χρόνια υποχωρεί και αυτό γιατί ο πιο «καυτός» κλάδος αντιμετωπίζει την προοπτική υψηλότερων φόρων και μιας αύξησης του κρατικού κινδύνου.

Συγκεκριμένα, η πτώση των τραπεζικών μετοχών στην ΕΕ αποτυπώνεται στο δείκτη Stoxx 600 Banks που υποχώρησε κατά 4,5% την περασμένη εβδομάδα — η μεγαλύτερη πτώση από τον Απρίλιο — καθώς οι επενδυτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με διαρροές και ειδήσεις που είχαν να κάνουν με νέους φόρους στη Γαλλία, τις ανανεωμένες εκκλήσεις για έναν φόρο επί των απροσδόκητων εσόδων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την πιθανότητα πρόσθετων εισφορών στην Ιταλία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι Commerzbank, Sydbank, NatWest Group και Societe Generale υπέστησαν το μεγαλύτερο πλήγμα από τις μαζικές πωλήσεις, λόγω ερωτημάτων σχετικά με το κατά πόσον οι τράπεζες θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν ισχυρές προοπτικές κερδών. Οι ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη εγείρουν επίσης αμφιβολίες για την πορεία ενός τομέα που συνδέεται στενά με τον οικονομικό κύκλο.

«Οτιδήποτε θέτει σε κίνδυνο τις προοπτικές κερδοφορίας των τραπεζών μειώνει την ελκυστικότητά τους, αλλά το κλειδί είναι το πώς αντιδρούν για να αντισταθμίσουν αυτούς τους απροσδόκητους φόρους», δήλωσε ο Daniel Murray , διευθύνων σύμβουλος της EFG Asset Management Switzerland. «Προς το παρόν, η υποκείμενη ζήτηση για πίστωση εξακολουθεί να φαίνεται λογική και τα περιθώρια κέρδους επιτοκίων φαίνονται καλά».

Η υποχώρηση δοκιμάζει αυτό που μέχρι στιγμής ήταν η ισχυρότερη χρονιά για τους ευρωπαίους δανειστές από το 2009. Ο υποδείκτης των τραπεζών σημείωσε άνοδο 41% ​​το 2025, η οποία είναι εύκολα η καλύτερη επίδοση μεταξύ των περιφερειακών τομέων, χάρη στα αισιόδοξα κέρδη και τις σταθερές αποδόσεις των επενδυτών.

Τα στοιχεία του χρηματοοικονομικού δείκτη MSCI Europe ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη τους στο δεύτερο τρίμηνο. Κατέγραψαν αύξηση 15% στα κέρδη ανά μετοχή έναντι προσδοκιών για αύξηση 2%, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Bloomberg Intelligence . Κι όμως, η τιμή στον τομέα είναι η χαμηλότερη από όλους τους περιφερειακούς υποδείκτες του κλάδου.

Οι αποτιμήσεις μειώθηκαν περαιτέρω την περασμένη εβδομάδα, εν μέρει καθώς η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρέιτσελ Ριβς, αντιμετώπισε νέες εκκλήσεις από ένα think tank να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια λίρες από τα απαραίτητα έσοδα επιβάλλοντας έναν φόρο απροσδόκητων εσόδων στις τράπεζες.

Η Γαλλία βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο πολιτικής αναταραχής μετά την ανακοίνωση ψήφου εμπιστοσύνης από τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού . Οι δανειστές δεν αποτελούν μόνο τυπικό δείκτη πολιτικής αστάθειας, αλλά είναι επίσης εκτεθειμένοι τόσο στην αξία των γαλλικών κρατικών ομολόγων όσο και στο ασφάλιστρο που απαιτούν οι επενδυτές για να τα διακρατήσουν.

Ορισμένοι συμμετέχοντες στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των Citigroup και Goldman Sachs Group, παραμένουν αισιόδοξοι ότι οι γαλλικές τράπεζες, οι οποίες έχουν την τρίτη μεγαλύτερη στάθμιση στον δείκτη CAC 40 , θα είναι σε θέση να αντέξουν τον αυξημένο κίνδυνο κρατικών ομολόγων.

«Οι κεφαλαιακές τους θέσεις είναι εξαιρετικά ισχυρές και δεν κάναμε καμία αλλαγή όσον αφορά τις προσδοκίες μας για οικονομική ανάπτυξη», δήλωσε η Sharon Bell , στρατηγικός αναλυτής στην Goldman Sachs. «Οι ευπάθειές τους είναι ίσως χαμηλότερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν».

Οι αισιόδοξοι υποστηρίζουν επίσης ότι ενώ οι ευρωπαϊκές τράπεζες καταγράφουν κέρδη για τρίτο συνεχόμενο έτος, η άνοδος απέχει πολύ από το να υπερθερμανθεί. Ο δείκτης των τραπεζών παραμένει περίπου 45% κάτω από το υψηλότερο επίπεδό του το 2007, πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Για τους στρατηγικούς αναλυτές της Bank of America, μια πιθανή επιδείνωση των παγκόσμιων οικονομικών προοπτικών αποτελεί αιτία ανησυχίας. Αναμένουν μείωση των αποδόσεων των ομολόγων και διεύρυνση των ασφαλίστρων κινδύνου εάν η ανάπτυξη υποχωρήσει, ένα περιβάλλον «στο οποίο τα χρηματοοικονομικά ιστορικά τείνουν να δυσκολεύονται», έγραψε σε σημείωμά του ο στρατηγικός αναλυτής Sebastian Raedler .

Προς το παρόν, ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν αισιόδοξη επιχειρηματική δραστηριότητα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη , υποδηλώνοντας ότι η άνοδος των τραπεζών μπορεί να συνεχιστεί ελλείψει εξωγενούς σοκ.

«Οι τράπεζες παραμένουν μεταξύ των πιο αγαπημένων μας τομέων», δήλωσε ο Maximilian Uleer , στρατηγικός αναλυτής στην Deutsche Bank AG. «Εκτός από τις βραχυπρόθεσμες οπισθοχωρήσεις, για παράδειγμα λόγω της γαλλικής πολιτικής, δεν βλέπουμε κανένα λόγο για τον οποίο θα πρέπει να αλλάξει η θεμελιωδώς ισχυρή εικόνα για τις τράπεζες».