Το γουάν ανταγωνίζεται το δολάριο ως αποθεματικό νόμισμα αλλά η Κίνα απέχει από τα διεθνή πρότυπα – Παράθυρο συνεργασίας βλέπει η Euroclear

Η Euroclear επιδιώκει ρόλο στην γεφύρωση των κανονιστικών απαιτήσεων της Κίνας με τα διεθνή πρότυπα
FILE PHOTO: Chinese 100 yuan banknotes are seen in this picture illustration created in Shanghai on January 17 , 2011.
Η προσπάθεια της Κίνας να μετατρέψει το γουάν σε διεθνές αποθεματικό νόμισμα, «κόντρα» στο δολάριο, δημιουργεί ένα «άνοιγμα» και το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η αντιστοίχιση των κανονιστικών απαιτήσεων με τα διεθνή πρότυπα, δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Euroclear, Valerie Urbain.

Η αυξημένη αστάθεια της αγοράς, η οποία επιδεινώθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, ωθεί τους επενδυτές να διαφοροποιηθούν και να απομακρυνθούν από το δολάριο, δημιουργώντας ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία από Κίνα, Ασία και Ευρώπη.

Όπως δήλωσε η Urbain σε συνέντευξή της στο Bloomberg TV κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Επενδυτικής Συνόδου Κορυφής της HSBC στο Χονγκ Κονγκ σήμερα Τρίτη (14.4.2026), «η διαφοροποίηση είναι κάτι που πραγματικά παίζει ρόλο στις κεφαλαιαγορές. Υπάρχει ένα άνοιγμα στην προσπάθεια να δούμε πώς μπορούμε να γεφυρώσουμε τις ανάγκες και τις κανονιστικές απαιτήσεις της Κίνας με τα διεθνή πρότυπα που αναζητούν οι παγκόσμιοι επενδυτές».

Η Κίνα εφαρμόζει ελέγχους κεφαλαίου στην ηπειρωτική χώρα τόσο για ιδρύματα όσο και για μεμονωμένους πολίτες. Το Χονγκ Κονγκ, το μόνο μέρος στο κράτος με ελεύθερη ροή κεφαλαίων, αποτελεί πεδίο δοκιμών για την επέκταση της χρήσης του γουάν στο παγκόσμιο εμπόριο και τη χρηματοδότηση με ξένα ομόλογα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Η μικρή διαφορά σε γουάν επενδυτικών προϊόντων που εκδίδονται τοπικά ή εκτός της χώρας, η οποία συχνά καθοδηγείται από την Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας και μέσω των μεγάλων κινεζικών τραπεζών, αποτελεί κοινό δείκτη της νομισματικής πολιτικής.

Η Euroclear, ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως χρηματοπιστωτικούς οίκους που λειτουργεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, με έδρα το Βέλγιο, επιδιώκει να «διαδραματίσει ρόλο, να μεταφράσει τις ανάγκες και των δύο πλευρών» κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, δήλωσε η Urbain, η οποία είπε ότι συναντήθηκε με αρχές της αγοράς και συμμετέχοντες στην αγορά κατά τη διάρκεια πρόσφατου ταξιδιού στο Πεκίνο. Ωστόσο, η μετατροπή του γουάν σε διεθνές αποθεματικό νόμισμα θα χρειαστεί χρόνο, προειδοποίησε.

«Μου έχουν πει ότι οι Κινέζοι τείνουν να είναι πολύ φιλόδοξοι αλλά και προσεκτικοί», ανέφερε σχετικά τονίζοντας ότι η Κίνα θέλει να βεβαιωθεί ότι κάνουν το σωστό την κατάλληλη στιγμή.

