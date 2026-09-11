Η Γαλλία «κόβει» τις προβλέψεις για ανάπτυξη στο 0,5% – Δίνει 4,5 δισ. ευρώ επιπλέον για το χρέος

Σε δυσμενή θέση βρίσκεται η οικονομία της Γαλλίας, λίγους μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές, καθώς σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών της χώρας, Ρολάντ Λεσκίρ, ο στόχος για το δημόσιο χρέος της χώρας δεν μπορεί να επιτευχθεί και οι προβλέψεις για ανάπτυξη έχουν αναθεωρηθεί.

Η κυβέρνηση της Γαλλίας αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη το 2026, ενώ παράλληλα παραδέχθηκε ότι ο στόχος για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ δεν είναι πλέον εφικτός

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Ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ ανακοίνωσε ότι η γαλλική οικονομία αναμένεται πλέον να αναπτυχθεί κατά 0,5% φέτος, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 0,7%, διατηρώντας παράλληλα στο 1% την εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2027, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Reuters.

H ασθενέστερη ανάπτυξη δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, την ώρα που καλείται να περάσει τον προϋπολογισμό του 2027 από ένα βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο, ενώ ο Λεσκίρ δήλωσε ότι ο στόχος για έλλειμμα στο 5% του ΑΕΠ «δεν αποτελεί πλέον επιλογή», αλλά χωρίς να δώσει νέο ποσοστό, καθώς η κυβέρνηση ολοκληρώνει το σχέδιο του προϋπολογισμού που αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή στο τέλος του μήνα.

Η επιδείνωση των δημοσιονομικών προοπτικών έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας, όπου οι αυξημένες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ανεβάζουν το κόστος δανεισμού και, σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Οικονομικών, η χώρα θα χρειαστεί να δαπανήσει 65 δισ. ευρώ για την εξυπηρέτηση του χρέους το 2026, ποσό κατά 4,5 δισ. ευρώ υψηλότερο από την αρχική πρόβλεψη.

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Η δαπάνη για τους τόκους αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δαπάνη του γαλλικού προϋπολογισμού ενώ το premium risk που ζητούν οι επενδυτές για να διακρατούν γαλλικό χρέος έναντι των γερμανικών ομολόγων έχει διευρυνθεί στο υψηλότερο επίπεδο από το 2012.

Το «μείγμα» αποδυνάμωσης

Σύμφωνα με το Reuters, οι τέσσερις παράγοντες έχουν επιβαρύνει την οικονομία φέτος είναι η πολιτική αβεβαιότητα στο εσωτερικό, η άνοδος των τιμών ενέργειας, οι ακραίες καιρικές συνθήκες που έπληξαν την αγροτική παραγωγή και η αύξηση του κόστους δανεισμού στις αγορές ομολόγων.

Η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δύσκολη δημοσιονομική εξίσωση, καθώς η χαμηλότερη ανάπτυξη περιορίζει τα έσοδα, ενώ την ίδια στιγμή οι υψηλότεροι τόκοι αυξάνουν τις δαπάνες.

Η πίεση στις αγορές έχει αυξηθεί καθώς οι επενδυτές αντιμετωπίζουν τη Γαλλία ως έναν από τους πιο ευάλωτους κρίκους της ευρωπαϊκής αγοράς κρατικού χρέους, λόγω των υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων και των επανειλημμένων δυσκολιών στην επίτευξη των στόχων δημοσιονομικής προσαρμογής.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από την πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, καθώς οι αγορές φοβούνται ότι μια πιο έντονη πολιτική πόλωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στα γαλλικά ομόλογα.

Ο ίδιος ο Λεσκίρ προειδοποίησε ότι η οικονομική αβεβαιότητα είναι σήμερα μεγαλύτερη από ποτέ και ότι τα περιθώρια για περικοπές δαπανών έχουν περιοριστεί σημαντικά.