ΕΛΤΑ: Ολοκληρώνεται η μεταφορά 11 καταστημάτων σε κοντινά σημεία – Που θα πρέπει να πάνε οι πελάτες

Ολοκληρώνεται σήμερα, 20 Φεβρουαρίου, η μεταφορά 11 καταστημάτων των ΕΛΤΑ στην περιφέρεια, σε κοντινά σημεία, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού που προωθεί η εταιρείας.

Ο σχεδιασμός των ΕΛΤΑ για εξορθολογισμό του δικτύου καταστημάτων περιλαμβάνει και επόμενη φάση τον Μάρτιο, με μεγαλύτερη δέσμη μετάβασης σε πράκτορες και σταδιακή λειτουργία του μοντέλου shop-in-shop.

Για την πρώτη φάση του σχεδίου, σήμερα ολοκληρώνεται η μεταφορά της δραστηριότητας των πρώτων 11 καταστημάτων σε κοντινά σημεία εξυπηρέτησης.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η δραστηριότητα των 11 καταστημάτων ΕΛΤΑ μεταφέρεται ως εξής:

Στο Αλιβέρι Ευβοίας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 490 μέτρων.

Στα Λεχαινά Ηλείας, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ της περιοχής, σε απόσταση περίπου 250 μέτρων.

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ της περιοχής, σε απόσταση περίπου 600 μέτρων.

Στις Αρχάνες Ηρακλείου, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ της περιοχής, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων.

Στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 340 μέτρων.

Στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 650 μέτρων.

Στους Σοφάδες Καρδίτσας, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ της περιοχής, σε απόσταση περίπου 650 μέτρων.

Στη Νεάπολη Λακωνίας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 250 μέτρων.

Στη Σκάλα Λακωνίας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 700 μέτρων.

Στον Αλμυρό Μαγνησίας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 540 μέτρων.

Στη Στυλίδα Φθιώτιδας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 670 μέτρων.

Διευκρινίζεται από την εταιρεία ότι η διανομή σε κάθε περιοχή, καθώς και η κατ’ οίκον εξυπηρέτηση των πολιτών, συνεχίζονται κανονικά με τον ίδιο ρυθμό και τη συχνότητα επισκέψεων που ίσχυαν μέχρι σήμερα, χωρίς καμία αλλαγή. Παράλληλα, το τακτικό προσωπικό των ΕΛΤΑ διατηρεί πλήρως τη θέση εργασίας του και μετακινείται σε άλλο κατάστημα εντός του ίδιου νομού, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του δικτύου.

Τέλος, σύμφωνα με την εταιρεία εξασφαλίστηκε η πλήρης ενημέρωση των κατοίκων κάθε Δήμου μέσω ανάρτησης αφισών, διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων από τους ταχυδρόμους ενώ τις τελευταίες ημέρες λειτούργησαν ταυτόχρονα το υποκατάστημα και το πρακτορείο στο οποίο μεταφέρεται η δραστηριότητα, ώστε η μετάβαση να πραγματοποιηθεί ομαλά και χωρίς διακοπή στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Σταθερός στόχος των ΕΛΤΑ παραμένει η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση όλων των πολιτών, ώστε να γνωρίζουν πού και πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν, χωρίς μεταβολές στην καθημερινότητά τους.