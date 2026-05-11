Ν. Κεραμέως: Με επαγγελματικές ευκαιρίες και φορολογικά κίνητρα επιστρέφουν περισσότεροι Έλληνες του εξωτερικού

Για την μεγάλη συμμετοχή που καταγράφηκε στην εκδήλωση εξωστρέφειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Rebrain Greece», το περασμένο Σάββατο (9.5.2026) στο Λονδίνο, μίλησε η Νίκη Κεραμέως στα «Παραπολιτικά 90,1».

Η εκδήλωση του «Rebrain Greece» στο Λονδίνο σημείωσε μεγάλη συμμετοχή με πάνω από 3.000 Έλληνες που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία ενώ εκεί βρέθηκαν και εκπρόσωποι από 35 μεγάλους ομίλους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Όπως επεσήμανε η υπουργός, έγιναν χιλιάδες επιτόπιες συνεντεύξεις και σημείωσε ότι παλαιότερα επέστρεφε κανείς στην Ελλάδα για συναισθηματικούς κυρίως λόγους, ωστόσο σήμερα απαιτούνται και σοβαρές επαγγελματικές ευκαιρίες οι οποίες πλέον υπάρχουν σε συνδυασμό με φορολογικά κίνητρα και χαμηλότερο κόστος ζωής.

«Το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν μπορώ να σας περιγράψω το κλίμα, την ενέργεια, την αύρα μέσα στην αίθουσα. Ένας ενθουσιασμός όλων αυτών, που είχαν έρθει πολύ πιο νωρίς από την ώρα έναρξης και έμειναν μετά την ώρα λήξης. Οι επιχειρήσεις βγήκαν εξαντλημένες με την έννοια ότι κάνανε αλλεπάλληλες χιλιάδες συνεντεύξεις τη μία μετά την άλλη. Μου έλεγε χαρακτηριστικά μία τράπεζα, λέει δεν έχουμε φωνή πλέον, είμαστε χωρίς φωνή επειδή ακριβώς συνέβη αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που επικαλέστηκε η κ. Κεραμέως την τελευταία 15ετία έχουν φύγει 730.000 πολίτες και έχουν επιστρέψει 473.000, ήτοι το 64%. Μάλιστα, τα τελευταία δυο χρόνια έχουμε θετικό ισοζύγιο σε αυτούς που επιστρέφουν, δηλαδή αυτοί που επιστρέφουν στην πατρίδα είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν. Την τελευταία δε χρονιά είναι κατά 20.000 περισσότεροι.

Η υπουργός αναφέρθηκε στις 563.000 νέες θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία έξι χρόνια, ενώ επεσήμανε ότι στην Ελλάδα οι μισθοί μπορεί να είναι σε γενικές γραμμές χαμηλότεροι από την Αγγλία αλλά το ίδιο ισχύει και με το κόστος ζωής.

Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα, τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας που έχει επέλθει από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης -είχαμε ανεργία στο 18% και σήμερα είμαστε 10 μονάδες κάτω.

Ως προς το νομοσχέδιο που βρίσκεται υπό κατάρτιση και αφορά ίσες αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, θα προβλεφθούν νέες υποχρεώσεις πριν την πρόσληψη όπως για παράδειγμα ότι η επιχείρηση θα πρέπει να ανακοινώνει το εύρος του μισθού που προσφέρει και όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα είναι ανεξάρτητες από το φύλο.

Σε ό,τι αφορά την επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους, προανήγγειλε ότι «είμαστε προ των πυλών μίας νέας επέκτασης της κάρτας για να προστατεύει τους εργαζόμενους σε όλο τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στα κομμωτήρια, στα καθαριστήρια, στα κέντρα αισθητικής, στα γραφεία κηδειών, άρα σε μία πολύ μεγάλη γκάμα εργαζομένων που εντάσσονται και αυτοί στην προστασία της ψηφιακής κάρτας εργασίας». Υπενθύμισε δε ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας προστατεύει ήδη 2 εκατομμύρια εργαζόμενους που απασχολούνται σε τομείς όπως ο τουρισμός, η εστίαση, η βιομηχανία, το λιανεμπόριο.