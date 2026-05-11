Αναταράξεις στην αγορά συναλλάγματος φέρνει ο πόλεμος του Κόλπου 

Τα παγκόσμια νομίσματα αναζητούν νέα ισορροπία μετά τον πόλεμο στο Ιράν που ανέτρεψε την κανονική λειτουργία στις αγορές ενέργειας και χρέους.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, προσγειώθηκε σήμερα στο Τόκιο για να συζητήσει την επίμονη αδυναμία του γιεν επιβεβαιώνοντας την μεταβλητότητα στην αγορά συναλλάγματος, με τα νομίσματα να επηρεάζονται από τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν.

Το νόμισμα, που ήταν από καιρό δημοφιλές μεταξύ των Ευρωπαίων επενδυτών, έχει δεχθεί νέες πιέσεις μετά τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Με περισσότερο από το 95% των εισαγωγών πετρελαίου της να προέρχεται από τη Μέση Ανατολή, η Ιαπωνία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε αναταραχές στην περιοχή.

Επίσης, η ισχύς του ελβετικού φράγκου δημιουργεί κραδασμούς στην οικονομία. Θεωρείται καταφύγιο στις περιόδους αναταράξεων στις αγορές και η δύναμή του αναγκάζει τώρα τους Ελβετούς κατασκευαστές ρολογιών να απολύσουν εργαζομένους, καθώς τα ρολόγια τους γίνονται πιο ακριβά σε ξένα νομίσματα.

Η σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο επηρεάζει επίσης την τουρκική λίρα. Αυτό το νόμισμα δέχεται πιέσεις καθώς η αύξηση των εισαγωγών πετρελαίου απειλεί να επιταχύνει την πτώση του νομίσματος.

Στην Ινδία, ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων και να περιορίσουν τα ταξίδια για να μετριάσουν την πίεση στα συναλλαγματικά αποθέματα.

Συνολικά, οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν αρχίζουν να φαίνονται στις αγορές συναλλάγματος, όπου οι επενδυτές αξιολογούν πώς η διαταραχή στις προμήθειες ενέργειας θα επηρεάσει την ευρύτερη οικονομία. Στην Ευρώπη, πιθανότατα θα σημαίνει τουλάχιστον δύο αυξήσεις επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους.

Υπάρχει ένας αγώνας δρόμου με τον χρόνο στις αγορές πετρελαίου, καθώς οι παράγοντες που συνδυάστηκαν για να περιορίσουν τις αυξήσεις των τιμών από τον πόλεμο στο Ιράν δέχονται πιέσεις εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά μέχρι τον Ιούνιο. Αυτή είναι η εκτίμηση των τραπεζιτών της Morgan Stanley, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 150 δολάρια το βαρέλι εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά μετά τα τέλη Ιουνίου.

Οι εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας προς την Κίνα ήδη καταρρέουν και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού ενέργειας ενδέχεται να υποστούν μόνιμες μεταβολές.