H Saudi Aramco προειδοποιεί ότι οι αγορές μπορεί να μην επιστρέψουν στην κανονικότητα μέχρι το 2027

Ο επικεφαλής του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού Aramco προειδοποίησε σήμερα (11.5.2026) ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πυροδότησε «το μεγαλύτερη ενεργειακό σοκ» που έχει βιώσει ποτέ ο κόσμος, εκτιμώντας ότι οι αγορές ενδέχεται να μην επιστρέψουν στην κανονικότητα μέχρι το 2027.

«Ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ άνοιγαν σήμερα, θα χρειαστούν μήνες για την εξισορρόπηση της αγοράς και αν η επαναλειτουργία (των Στενών) καθυστερήσει για μερικές εβδομάδες ακόμη, η επιστροφή στην ομαλότητα δεν θα γίνει πριν από το 2027», είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, μιλώντας σε επενδυτές.

Ο Νάσερ προέβλεψε επίσης ότι η ζήτηση θα αυξηθεί κατακόρυφα μόλις ξανανοίξουν τα Στενά, αφού οι χώρες και οι ενεργειακές εταιρείες θα επιδιώξουν να ανασυστήσουν τα στρατηγικά αποθέματά τους που έχουν σε μεγάλο βαθμό εξανεμιστεί λόγω της πρόσφατης διακοπής στον ανεφοδιασμό.

Χθες, η Aramco ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη της κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους κατέγραψαν αύξηση 25,5%, κυρίως λόγω της εκτόξευσης της τιμής του πετρελαίου με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το Βrent της Βόρειας Θάλασσας κόστιζε περίπου 100 δολάρια το βαρέλι τον Μάρτιο –και σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε ακόμη και τα 120– έναντι 70 δολαρίων πριν από τον πόλεμο.

Η Aramco κατάφερε να συνεχίσει να εξάγει ένα μέρος της παραγωγής της χάρη στον πετρελαιαγωγό ανατολής-δύσης που συνδέει τις εγκαταστάσεις της στον Κόλπο με τερματικούς σταθμούς φόρτωσης στην Ερυθρά Θάλασσα. Την Κυριακή ανακοίνωσε ότι ο αγωγός αυτός έφτασε στο μέγιστο της χωρητικότητάς του, στα 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Σε αντίποινα για τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, η Τεχεράνη έβαλε στο στόχαστρο τα αμερικανικά συμφέροντα και πολιτικές υποδομές στον Κόλπο. Στη Σαουδική Αραβία, τη μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής, χτυπήθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και ο αγωγός ανατολής-δύσης.