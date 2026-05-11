Άνοδος 0,67% στο Χρηματιστήριο με «στήριξη» από λίγες μετοχές εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου στην Αθήνα που κινήθηκε σε κλίμα επιφυλακτικότητας όπως και οι διεθνείς αγορές καθώς η αβεβαιότητα για την έκβαση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει κυρίαρχο στοιχείο στις στρατηγικές των επενδυτών.

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο της Αθήνας έκλεισε χαμηλότερα από τις 2.300 μονάδες και από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης υπεραπέδωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ, της Optima Bank και των ΕΛΠΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.295,32 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,67% ενώ ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.301,83 μονάδες (+0,95%) ενώ η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 235,39 εκατ. ευρώ και διακινήθηκαν 26.236.672 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,74%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε αμετάβλητος.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+4,56%), της Optima Bank (+4,45%), της ΔΕΗ (+4,14%), των ΕΛΠΕ (+3,39%), της Viohalco (+3,19%), της Εθνικής (+2,35%) και της Σαράντης (+2,31%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-2,49%), της Τιτάν (-1,91%) και της Aegean Airlines (-1,77%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 4.032.734 και 3.742.981 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 49,53 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 34,19 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 46 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Trek Development (+6,19%) και ΕΥΔΑΠ (+4,56%) και τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Trastor (-5,58%) και Ίλυδα (-3,70%).

Συγκρατημένα κινούνται τα διεθνή χρηματιστήρια, καθώς το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν οδηγούν ανοδικά τις τιμές του πετρελαίου και επηρέαζαν αρνητικά τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο.