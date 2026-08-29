Euronext Athens: Το άλμα αποδόσεων έως 1.926% την τελευταία πενταετία και οι καταλύτες για το μέλλον

Το Euronext Athens οδεύει, εφόσον δεν υπάρξουν δραματικές αλλαγές στα δεδομένα, προς την έκτη συνεχόμενη χρονιά θετικών αποδόσεων, με τη χρηματιστηριακή αγορά να κινείται σε υψηλά 17 ετών. Από τα τέλη του 2020 έως σήμερα, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 229%.

Για την ελληνική αγορά, η οποία πλέον εντάσσεται στο Euronext Athens, η μεγάλη πρόκληση της φετινής χρονιάς σε επίπεδο αποδόσεων είναι η ενδεχόμενη επανάληψη της εξαετίας 1985-1990, ενός ανοδικού σερί που δεν έχει επαναληφθεί στη σύγχρονη ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

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Η υψηλή κερδοφορία των εισηγμένων, τα υψηλά μερίσματα, η ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Euronext, αλλά και η επερχόμενη επιστροφή του Χρηματιστήριου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές αποτελούν τα βασικά στηρίγματα για την αγορά.

Η ανοδική πορεία που ξεκίνησε στα τέλη του 2020 έχει οδηγήσει τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη σε συνολικά κέρδη 229%, με βάση το κλείσιμο της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2026.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Στα τελευταία πεντέμισι χρόνια αυξήθηκε κατά περίπου 140 δισ. ευρώ, φτάνοντας στα 192 δισ. ευρώ, από 53 δισ. ευρώ στα τέλη του 2020.

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Ισχυρή υπεραπόδοση καταγράφει την ίδια περίοδο ο τραπεζικός δείκτης, με κέρδη 498%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται κατά 252%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο 180%. Σημειώνεται πως από τα τέλη του 2020, τη μεγαλύτερη απόδοση μεταξύ των μετοχών κατέγραψε η Moda Bango, με κέρδη 1.926%.

Η αυξημένη δραστηριότητα αποτυπώνεται και στη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών, η οποία κινείται κοντά στα 344 εκατ. ευρώ, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008. Το ποσό είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 2025, όταν η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών είχε διαμορφωθεί στα 210 εκατ. ευρώ. Το 2024 ανήλθε στα 140,2 εκατ. ευρώ, έναντι 111 εκατ. ευρώ το 2023. Το 2022 διαμορφώθηκε στα 74 εκατ. ευρώ, ενώ το 2021 ήταν στα 70,8 εκατ. ευρώ και το 2020 στα 64,5 εκατ. ευρώ.

Η πορεία ανά έτος

2021: Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με κέρδη 10,43%, ανακτώντας σχεδόν το χαμένο έδαφος του 2020 (-11,75%). Η συνολική αξία των μετοχών αυξήθηκε κατά 12,227 δισ. ευρώ, στα 66,092 δισ. ευρώ, μετά τη μείωση κατά 7,8 δισ. ευρώ το 2020. Οι εισηγμένες άντλησαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω αυξήσεων κεφαλαίου και εκδόσεων εταιρικών ομολόγων, 7,9 δισ. ευρώ. Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 10,78%, έναντι απωλειών 41,37% το 2020, καθώς οι τράπεζες εμφάνισαν σημάδια επιστροφής στην κανονικότητα με μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

2022: Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με άνοδο 4,08%, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον διεθνή πληθωρισμό, την αύξηση των επιτοκίων και την ενεργειακή κρίση, διαφοροποιούμενο θετικά από τις μεγάλες διεθνείς αγορές. Η ελληνική αγορά στηρίχθηκε στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, στα αποτελέσματα-ρεκόρ των εισηγμένων και στην επιστροφή των τραπεζών στην κερδοφορία, με μονοψήφια NPEs. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άνοδο 11,42%, ενώ οι εισηγμένες άντλησαν συνολικά 1,094 δισ. ευρώ.

2023: Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με κέρδη 39,08%, συμπληρώνοντας την τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανόδου και καταγράφοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση παγκοσμίως, πίσω από τον ρωσικό δείκτη MOEX και τον Nasdaq. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 22,026 δισ. ευρώ, στα 87,888 δισ. ευρώ, ενώ οι εισηγμένες άντλησαν συνολικά 2,044 δισ. ευρώ μέσω του χρηματιστηρίου. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 111 εκατ. ευρώ, σχεδόν 50% υψηλότερα από το 2022. Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 65,73%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών αυξήθηκε κατά 7,889 δισ. ευρώ.

2024: Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με κέρδη 13,65%, ενώ η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 26%, στα 140,2 εκατ. ευρώ. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 15,257 δισ. ευρώ, στα 103,145 δισ. ευρώ. Οι δημόσιες προσφορές μετοχών και οι διαθέσεις πακέτων από βασικούς μετόχους ξεπέρασαν τα 3,7 δισ. ευρώ, ενώ οι επιχειρηματικές συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων στις οποίες ενεπλάκησαν άμεσα ή έμμεσα εισηγμένες εταιρείες του Χ.Α. ξεπέρασαν τα 10 δισ. ευρώ σε επιχειρηματική αξία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η δημόσια εγγραφή του Ελ. Βενιζέλος, με την IPO του ΔΑΑ ύψους 785 εκατ. ευρώ, την τέταρτη μεγαλύτερη έκδοση στην ιστορία του Χ.Α., με υπερκάλυψη κατά 12 φορές, καθώς και τα δύο placements σε Πειραιώς και Εθνική. Για τα δύο placements των τραπεζών καταγράφηκε προσφορά άνω των 20 δισ. ευρώ, για να διατεθούν τελικά τα 2 δισ. ευρώ. Συνολικά, η αγορά άντλησε από τις παραπάνω προσφορές, που ξεπέρασαν τα 30 δισ. ευρώ, περί τα 3,3 δισ. ευρώ.

2025: Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει άνοδο 44,30%, τη μεγαλύτερη από το 1998 (+102,2%), και την αγορά να επιστρέφει στα προ κρίσης επίπεδα του 2010, κλείνοντας κοντά σε υψηλά 16 ετών. Το ελληνικό χρηματιστήριο βρέθηκε στην έκτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης των χρηματιστηριακών αγορών, μετά τα χρηματιστήρια της Σεούλ, του Τελ Αβίβ, του Βιετνάμ, της Μαδρίτης και της Βιέννης. Η συνολική κεφαλαιοποίηση αυξήθηκε κατά 43,108 δισ. ευρώ, στα 146,253 δισ. ευρώ, επίπεδα που είχε να «δει» η αγορά από τον Σεπτέμβριο του 2008. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ξεπέρασε για πρώτη φορά από το 2009 τα 200 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 210 εκατ. ευρώ. Το χρηματιστηριακό γεγονός της χρονιάς ήταν η απόκτηση του πλειοψηφικού ελέγχου της ΕΧΑΕ από το Euronext.