Σπίτι μου ΙΙ: Κλείνει το «παράθυρο» για τα στεγαστικά δάνεια – Έως τη Δευτέρα οι υπογραφές

Τελευταίο περιθώριο έως τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026, έχουν οι δικαιούχοι του «Σπίτι μου ΙΙ» με ήδη εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια για να υπογράψουν τις συμβάσεις τους με τις τράπεζες.

Η προθεσμία για τα στεγαστικά δάνεια του «Σπίτι μου ΙΙ» αφορά την ολοκλήρωση εκκρεμών συμβάσεων καθώς η έγκριση νέων υπαγωγών σταμάτησε μετά τις 31 Μαΐου. Επομένως, το ζητούμενο για όσους βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία αγοράς είναι να ολοκληρώσουν τα τελευταία στάδια της χρηματοδότησης.

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Το περιθώριο μέχρι το τέλος Αυγούστου διατηρήθηκε για τα εγκεκριμένα δάνεια που δεν πρόλαβαν να συμβασιοποιηθούν έως τις 2 Ιουνίου, με κάλυψη από εθνικούς πόρους που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Πρόκειται για τη ρύθμιση που επέτρεψε να συνεχιστούν οι συγκεκριμένες αγορές, παρά το στενότερο χρονοδιάγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανέφερε ότι οι εγκρίσεις του προγράμματος έχουν φτάσει περίπου τις 15.000. Ο αριθμός αφορά το σύνολο των εγκρίσεων και όχι τις συμβάσεις που απομένουν να υπογραφούν μέχρι τη Δευτέρα.

Τι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί

Η διάκριση ανάμεσα στην προέγκριση και την υπαγωγή είναι ουσιαστική. Η πρώτη αφορά την αρχική αξιολόγηση της δυνατότητας δανεισμού από την τράπεζα, ενώ για την υπαγωγή απαιτείται να έχει βρεθεί συγκεκριμένο επιλέξιμο ακίνητο, με ηλεκτρονική ταυτότητα. Συνεπώς, η τραπεζική προέγκριση από μόνη της δεν εξασφαλίζει συμμετοχή στην τελική φάση.

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Πριν από την υπογραφή του δανείου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ο νομικός και ο τεχνικός έλεγχος του ακινήτου και να έχει συναφθεί το οριστικό συμβόλαιο αγοράς. Η εκταμίευση αποτελεί διαφορετικό στάδιο και πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες κάθε τράπεζας· η προθεσμία της Δευτέρας αφορά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

Παράλληλα, ισχύουν οι επιμέρους προθεσμίες κάθε φακέλου. Ο γενικός κανόνας προβλέπει ισχύ της έγκρισης υπαγωγής για 150 ημέρες και επιπλέον 30 ημέρες εφόσον έχει υπογραφεί το συμβόλαιο αγοράς, αλλά εκκρεμεί η δανειακή σύμβαση, με προηγούμενη ενημέρωση της Αναπτυξιακής Τράπεζας από το πιστωτικό ίδρυμα πριν λήξει η υπαγωγή.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι υπογραφές μπορούν να μεταφερθούν στον Σεπτέμβριο καθώς το προβλεπόμενο ανώτατο όριο παραμένει η 31η Αυγούστου. Αν οι προθεσμίες περάσουν χωρίς να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η υπαγωγή παύει να ισχύει και αποδεσμεύεται το ποσό που είχε εγκριθεί.

Το όφελος και η ίδια συμμετοχή

Το οικονομικό κίνητρο είναι ότι το 50% του δανείου παραμένει άτοκο, ενώ για το υπόλοιπο μισό εφαρμόζεται το επιτόκιο της συνεργαζόμενης τράπεζας. Η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει έως τις 190.000 ευρώ, χωρίς να ξεπερνά το 90% της αξίας που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς, και η διάρκεια αποπληρωμής κυμαίνεται από 3 έως 30 χρόνια.

Το όριο του 90% δεν σημαίνει ότι σε κάθε αγορά αρκεί ίδια συμμετοχή 10%. Για παράδειγμα, σε κατοικία αξίας 250.000 ευρώ, ακόμη και με δάνειο 190.000 ευρώ, χρειάζονται 60.000 ευρώ από τον αγοραστή μόνο για το τίμημα. Προστίθενται τα έξοδα της συναλλαγής και της προσημείωσης, ενώ το τελικό δάνειο εξαρτάται από την τραπεζική αξιολόγηση και την εκτίμηση του ακινήτου.