Η ΕΚΤ εξετάζει την αξιοποίηση του blockchain στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να περάσει στο blockchain υπογράμμισε η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, προκειμένου να διατηρήσει τον κεντρικό ρόλο της στο χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς οι συναλλαγές μεταφέρονται σταδιακά σε ψηφιακές υποδομές.

Μιλώντας στο συμπόσιο του Jackson Hole στις ΗΠΑ, η Ιζαμπέλ Σνάμπελ υποστήριξε ότι οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να «περάσουν on-chain», βάζοντας το χρήμα της κεντρικής τράπεζας στο ψηφιακό περιβάλλον του blockchain και εκσυγχρονίζοντας τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η νομισματική πολιτική.

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Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τη Σνάμπελ, είναι σημαντική καθώς η χρήση του blockchain και των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αυξάνεται στις χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. Στόχος είναι το χρήμα της κεντρικής τράπεζας να παραμείνει βασικό μέσο για τον διακανονισμό των συναλλαγών και να μην αντικατασταθεί από ιδιωτικές λύσεις, όπως τα stablecoins.

Η ίδια ανέφερε ότι το blockchain προσφέρει τη δυνατότητα προγραμματισμού των συναλλαγών. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στις κεντρικές τράπεζες να εφαρμόζουν διαφορετικά επιτόκια ή να αυτοματοποιούν διαδικασίες, όπως οι απαιτήσεις για εξασφαλίσεις.

Τα σχέδια της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ έχει ήδη προχωρήσει σε σχετικά έργα, με τη Σνάμπελ να αναφέρεται στα Pontes και Appia.

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Το Pontes αφορά τη σύνδεση των πλατφορμών blockchain με τα υφιστάμενα συστήματα πληρωμών του Ευρωσυστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, συναλλαγές σε tokenised περιουσιακά στοιχεία θα μπορούν να διακανονίζονται με χρήμα της κεντρικής τράπεζας.

Το Appia εξετάζει τη μακροπρόθεσμη υποδομή και το πλαίσιο που θα μπορούσαν να στηρίξουν τις tokenised χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ευρώπη.

Η Σνάμπελ ανέφερε επίσης ότι εξετάζονται διαφορετικές επιλογές για τη μελλοντική υποδομή, μεταξύ των οποίων η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού blockchain ή η σύνδεση περισσότερων λογιστικών βιβλίων μεταξύ τους.

«Για να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη, οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να περάσουν και οι ίδιες on-chain», τόνισε η Σνάμπελ, υποστηρίζοντας ότι το χρήμα της κεντρικής τράπεζας πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο που θα στηρίξει τις ψηφιακές χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ευρώπη.