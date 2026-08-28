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Wall Street: Απώλειες στον απόηχο της ομιλίας Γουόρς, κλίμα ανησυχίας στους επενδυτές

Η απόδοση του αμερικανικού 2ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 4,35%
bad day at wall street
Φωτογραφία iStock
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Οι επενδυτές στη Wall Street έδειξαν αποθαρρυνμένοι από την ομιλία του προέδρου της Fed, Στίβεν Γουόρς, ο οποίος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων.

Ο πρόεδρος της Fed απέφυγε να πάρει ξεκάθαρη θέση για τις πληθωριστικές πιέσεις και την άνοδο των κρατικών αμερικανικών ομολόγων, με αποτέλεσμα το κλίμα στη Wall Street να χαλάσει, καθώς οι επενδυτές δεν πήραν κάποιο από τα θετικά μηνύματα που ανέμεναν.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός Dow σημείωσε οριακές απώλειες της τάξης του 0,02% στις 53.559,99 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο -0,25% στις 7.711,76 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε στο -0,52% στις 26.402,42 μονάδες.

Ωστόσο, σε εβδομαδιαία βάση, η Wall Street βγήκε κερδισμένη καθώς ο S&P και ο Nasdaq κέρδισαν κάτω από 1% και ο Dow περίπου 1%

Οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά μετά την ομιλία του Warsh, με την απόδοση του 2ετούς ομολόγου να εκτινάσσεται κατά 12 μονάδες βάσης στο 4,35%.

Αντίθετα, οι αποδόσεις των ομολόγων μακράς διάρκειας όπως του 10ετούς και του 30ετούς, που συνδέονται άμεσα με το κόστος δανεισμού σε ολόκληρη την οικονομία και έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των ανησυχιών των αγορών το τελευταίο διάστημα, παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες.

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