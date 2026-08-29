Ρεκόρ στο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου τον Αύγουστο – Θα ξεπεράσει και φέτος τα 10 εκατομμύρια επιβάτες

Με νέο ρεκόρ επιβατικής κίνησης μπήκε ο Αύγουστος στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», καθώς την 1η Αυγούστου 2026 διακινήθηκαν 68.818 επιβάτες, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί μέσα σε μία ημέρα, ενώ στις 2 Αυγούστου, το αεροδρόμιο σημείωσε νέο ημερήσιο ρεκόρ, αυτή τη φορά στις κινήσεις αεροσκαφών, με συνολικά 406 αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών, δείχνοντας πως συνεχίζει και φέτος πολύ δυναμικά.

Τα δύο διαδοχικά ρεκόρ αποτυπώνουν τη δυναμική που καταγράφει φέτος το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», καθώς έως τις 23 Αυγούστου η συνολική επιβατική κίνηση είχε ανέλθει σε 6,81 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 4,6%. Την ίδια περίοδο, οι αφίξεις επιβατών από το εξωτερικό διαμορφώθηκαν σε 2,88 εκατομμύρια, καταγράφοντας άνοδο 5,1%.

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Ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου, Ιάκωβος Ουρανός, δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι μέχρι τις 23 του μήνα, οι διακινούμενοι επιβάτες έφτασαν τα 1,38 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά 3,1%, ενώ οι πτήσεις ανήλθαν σε 8.413, επίσης αυξημένες κατά 3,1%. Οι αφίξεις εσωτερικού έφτασαν τις 72.790 (+4,9%) και οι αφίξεις εξωτερικού τις 615.656 (+3,6%).

«Όταν μιλάμε για τέτοια ποσοστά τον Αύγουστο, αντιλαμβάνεστε ότι μεταφράζονται σε πολύ μεγάλους απόλυτους αριθμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αερολιμενάρχης, επιβεβαιώνοντας με έμμεσο τρόπο ότι οι αριθμοί «δείχνουν» ότι εντός του 2026 αναμένεται να καταγραφεί νέο ρεκόρ σε ό,τι αφορά στους διακινούμενους επιβάτες.

Χρονιά – σταθμός το 2025

Το 2025 το «Νίκος Καζαντζάκης» ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του το όριο των 10 εκατομμυρίων διακινούμενων επιβατών, φτάνοντας τους 10.033.151. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η φετινή επιβατική κίνηση δείχνει ότι το ιστορικό αυτό όριο όχι μόνο μπορεί να ξεπεραστεί εκ νέου, αλλά και ότι το αεροδρόμιο μπορεί να καταγράψει ακόμη υψηλότερη επίδοση.

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«Στην πράξη φάνηκε ότι η δυναμική μας παρέμεινε ισχυρή. Παρά τον πόλεμο του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, τα νούμερά μας είναι αυξημένα ακόμη και σε σχέση με το 2025. Να θυμίσω ότι το 2025 ήταν μια χρονιά-σταθμός για το αεροδρόμιό μας, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του ξεπέρασε το φράγμα των 10 εκατομμυρίων διακινούμενων επιβατών. Φέτος, όλα δείχνουν ότι θα κλείσουμε ακόμα υψηλότερα», ανέφερε δήλωσε ο Ιάκωβος Ουρανός.

Ο ίδιος τόνισε ότι το στοίχημα πλέον δεν περιορίζεται στον Αύγουστο, καθώς οι εκτιμήσεις για την πορεία της τουριστικής περιόδου παραμένουν θετικές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος παραμένουν παραδοσιακά ισχυροί μήνες, ενώ η κίνηση φαίνεται, μέχρι αυτή την ώρα, ότι θα συνεχιστεί έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Οι αφίξεις από το εξωτερικό

Σε ό,τι αφορά τις αφίξεις από το εξωτερικό, η Γερμανία βρίσκεται στην κορυφή με 780.809 επιβάτες. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο με 483.998 και η Γαλλία με 310.171. Έπονται η Πολωνία με 169.434, η Ολλανδία με 149.953, το Ισραήλ με 137.792 και η Ιταλία με 131.912.

«Οι εθνικότητες που παραδοσιακά προτιμούν το Ηράκλειο παραμένουν σταθερές στην πρώτη επτάδα», διευκρίνισε ο αερολιμενάρχης, προσθέτοντας ότι καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις ή και μειώσεις από διαφορετικές περιοχές.

«Η πιο αξιοσημείωτη αύξηση αφορά στους επιβάτες από το Ισραήλ, η οποία ξεπερνά το 20%, παρά το γεγονός ότι τους πρώτους μήνες της σεζόν δεν είχαμε πτήσεις λόγω του πολέμου. Στις χαμηλότερες θέσεις, έχουμε εντυπωσιακές μεταβολές. Η Κύπρος κατέγραψε εκρηκτική αύξηση 172% (16.933 αφιχθέντες έναντι 6.223) και η Τουρκία 72% (14.256 έναντι 8.272), κάτι στο οποίο συνέβαλαν καθοριστικά οι πτήσεις της χειμερινής περιόδου. Επίσης, η Λιθουανία ανέβηκε κατά 42% (39.465 έναντι 27.807) και η Αυστρία κατά 12,6% (89.237 έναντι 79.221). Στον αντίποδα, οι πιο χαρακτηριστικές μειώσεις εντοπίζονται στη Σερβία κατά 50% (6.961 έναντι 13.965) και στο Βέλγιο κατά 14% (77.745 έναντι 90.564)».

«Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με πολύ καλούς οιωνούς. Οι πτήσεις εξωτερικού που είχαμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα κατάφεραν να ανεβάσουν σημαντικά την κίνηση, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περιόδους χαμηλής κίνησης των προηγούμενων ετών. Επιπλέον, τα αιτήματα για slots, καθώς και οι πληροφορίες που λαμβάναμε από τις αεροπορικές εταιρείες για την καλοκαιρινή περίοδο, ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά», εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αερολιμενάρχης.

Όπως σημείωσε, σημαντική ήταν και η ενίσχυση του δικτύου εσωτερικού, καθώς πέρα από τις παραδοσιακές συνδέσεις με Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρόδο, προστέθηκαν απευθείας πτήσεις προς Κέρκυρα, Νάξο, Σαντορίνη, Πάρο, Σύρο, Καλαμάτα, Μυτιλήνη, Κω, Μύκονο και Βόλο.