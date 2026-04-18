ΑΑΔΕ: Αύξηση 80% στις προσφυγές για φορολογικές διαφορές, με αρνητικό ρεκόρ των πολιτών που δικαιώθηκαν – Τα αίτια

Αύξηση κατά 80% σημείωσαν το 2025 έναντι του 2024 οι προσφυγές φορολογουμένων στη Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, η οποία έχει την αρμοδιότητα να επανεξετάζει πράξεων της φορολογικής διοίκησης χωρίς προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια.

Η διαδικασία μέσω της ειδικής αυτής διεύθυνσης της ΑΑΔΕ είναι δωρεάν, γίνεται ηλεκτρονικά και αρκεί μία απλή αναφορά για να εξεταστεί σε βάθος η υπόθεση προσφυγής κάθε φορολογουμένου που ζητά διόρθωση ή ακύρωση του φόρου και των κυρώσεων που του επιβλήθηκαν.

Αποτελεί δε υποχρεωτικό διοικητικό στάδιο πριν από τη δικαστική οδό και η απόφαση εκδίδεται εντός 120 ημερών ή, αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς έκδοση απόφασης, η προσφυγή θεωρείται πως έχει απορριφθεί σιωπηρά.

Το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Απολογιστικής Έκθεσης της ΑΑΔΕ, το 99,2% των υποθέσεων που κρίθηκαν, εξετάστηκαν πριν από την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει ο νόμος, η καλύτερη επίδοση στα 13 χρόνια λειτουργίας του θεσμού της διοικητικής επανεξέτασης φορολογικών υποθέσεων και πράξεων.

Επίσης, το 2025 η ΔΕΔ υποδέχθηκε πάνω από 11.000 προσφυγές, τις περισσότερες που έχουν υποβληθεί μέσα σε ένα μόλις έτος μετά το 2016. Η διεύθυνση εξέδωσε 85% περισσότερες αποφάσεις από όσες αναμενόταν και 50% περισσότερες από το 2024.

Όμως υπάρχει και αρνητικό ρεκόρ, καθώς κατά μέσο όρο σε όλα τα προηγούμενα χρόνια ένας στους 3 φορολογουμένους δικαιωνόταν ενώ το 2025 απορρίφθηκαν οι 8 στις 10 αιτήσεις, δηλαδή το 83%.

Η μεταβολή αυτή ερμηνεύεται σε συνάρτηση με το ειδικό βάρος των υποθέσεων για το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά και με βάση το νομικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε από τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Η μεγάλη πτώση των εγκρίσεων τη συγκεκριμένη χρονιά συνδέεται κυρίως με τη μαζική εισροή προσφυγών ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων για το τεκμαρτό εισόδημα, υποθέσεις στις οποίες αμφισβητήθηκε όχι μόνο η εφαρμογή του νόμου σε επιμέρους περιπτώσεις, αλλά το ίδιο το κανονιστικό πλαίσιο. Αντίστοιχο φαινόμενο είχε παρατηρηθεί και προ δεκαετίας περίπου, όταν υποβάλλονταν μαζικά αιτήσεις ακύρωσης επιβολής του ΕΝΦΙΑ ο οποίος όμως, παρά τις προσδοκίες των φορολογουμένων, κρίθηκε τελικά συνταγματικός.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι, αν δεν ληφθούν υπόψιν οι μαζικές προσφυγές κατά της τεκμαρτής φορολόγησης των επαγγελματιών και το 2025 εξακολούθησε ένας στους τρεις φορολογουμένους να κερδίζει υπόθεση στην ΔΕΔ.

Συγκεκριμένα, την περσινή χρονιά εξετάστηκαν 4.670 περισσότερες υποθέσεις από όσες είχαν εξεταστεί το 2024, γεγονός που καταδεικνύει πως η υπηρεσία απορρόφησε ένα ασυνήθιστα μεγάλο κύμα προσφυγών αυτής της κατηγορίας.

Συνολικά απερρίφθησαν 3.546 περισσότερες αιτήσεις συγκριτικά με το 2024, δηλαδή ποσοστό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75% των επιπλέον αιτήσεων που εισήχθησαν προς εξέταση, εξέλιξη που εξηγεί γιατί το ποσοστό δικαίωσης επιδεινώθηκε δραστικά το 2025.

Πέραν των ορίων αρμοδιοτήτων της ΔΕΔ, στην εικόνα αυτή συνέβαλε και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για το τεκμαρτό εισόδημα, οπότε εξετάστηκαν και οι συγκεκριμένες προσφυγές που υπεβλήθησαν μαζικά, έπειτα και από προτροπές νομικών και επιστημονικών συλλόγων.