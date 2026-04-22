Μακρο-οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,12% το επιτόκιο των εξάμηνων έντοκων γραμματίων

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 976 εκατ. ευρώ
Με οριακά χαμηλότερο επιτόκιο διατέθηκε η νέα σειρά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η δημοπρασία, που πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), αφορούσε έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία διακανονισμού την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,12%, έναντι 2,16% στην προηγούμενη έκδοση. Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 976 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 2,44 φορές.

Έγιναν δεκτές προσφορές έως το ύψος του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές 100 εκατ. ευρώ, ενώ σημειώνεται ότι δεν καταβάλλεται προμήθεια. Παράλληλα, δεν θα γίνουν δεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026.

