ΑΑΔΕ: Πάνω από 75 δισ. ευρώ σε έσοδα θα εισπραχθούν το 2026 – Σχεδόν 30 δισ. ευρώ ο ΦΠΑ

Τελικό στόχο είσπραξης 75,45 δισ. ευρώ σε φορολογικά και μη φορολογικά έσοδα για το 2026 βάζει στην ΑΑΔΕ απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, η οποία αναρτήθηκε στις 12.03.2026.

Όπως αναφέρεται στην ίδια απόφαση, οι ποσοτικοί στόχοι για τα έσοδα της ΑΑΔΕ προκύπτουν από την εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού 2026 και θα πρέπει να επιτευχθούν σωρευτικά και στο ακέραιο, δηλαδή με ποσοστό επίτευξης 100%.

Το ποσό των 75,45 δισ. ευρώ δεν αφορά μόνο τον στενό πυρήνα των φορολογικών εσόδων καθώς οι προβλέψεις εισπράξεων της ΑΑΔΕ για φορολογικά έσοδα ανέρχονται σε 71,146 δισ. ευρώ, οι προβλέψεις για μη φορολογικά έσοδα σε 2,173 δισ. ευρώ και μαζί με πρόσθετες εισπράξεις φορολογικών εσόδων ύψους 2,131 δισ. ευρώ διαμορφώνεται ο τελικός στόχος των 75,45 δισ. ευρώ.

Με άλλα λόγια, ο πήχης για τις συνολικές εισπράξεις παραμένει πολύ ψηλά και θα κριθεί πάνω σε συγκεκριμένα, μετρήσιμα μεγέθη.

Ο μεγαλύτερος όγκος των εισπράξεων αναμένεται να προέλθει και φέτος από τον ΦΠΑ, για τον οποίο ο στόχος φτάνει τα 29,307 δισ. ευρώ. Ακολουθεί ο φόρος εισοδήματος με 24,476 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στην ΑΑΔΕ, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης με 7,456 δισ. ευρώ και ο ΕΝΦΙΑ με 2,316 δισ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων τοποθετείται στα 13,650 δισ. ευρώ και ο φόρος εισοδήματος των εταιρειών στα 8,521 δισ. ευρώ, κάτι που δείχνει πού θα πέσει το κύριο βάρος της ετήσιας εκτέλεσης.

Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσεται και ο στόχος για επιστροφές εσόδων, δηλαδή κυρίως επιστροφές φόρων, που ορίζεται στα 8,038 δισ. ευρώ για το 2026. Και αυτός ο στόχος, σύμφωνα με την απόφαση, πρέπει να υλοποιηθεί στο 100%.

Η απόφαση προβλέπει ακόμη ότι, κατά την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων, θα συνεκτιμώνται αλλαγές στη φορολογική ή δημοσιονομική πολιτική, αλλά και εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την πορεία των εσόδων. Η τελική σύγκριση θα γίνει με βάση το Οριστικό Δελτίο Εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ τα μεγέθη θα επικυρωθούν οριστικά σε συγκεντρωτικό επίπεδο με την προσωρινή ανακοίνωση της Eurostat τον Απρίλιο του 2027.